Грозит пожизненное. В Краснодаре суд арестовал 19-летнего парня, который напал на людей в торговом центре

Обвиняемого в нападении на посетителей ТЦ West Mall заключили под стражу на два месяца

Предыстория. Днем 20 июня 19-летний житель Краснодара ворвался в ТЦ West Mall и напал на посетителей с ножом. Пять человек получили ранения, в том числе охранник ТЦ. 41-летняя мать троих детей погибла по пути в больницу.

22 июня Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил, что Первомайский районный суд Краснодара рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении 19-летнего обвиняемого в нападении на людей в торговом центре West Mаll. Его арестовали на два месяца — до 20 августа.

По данным телеграм-канала «Абзац», на суде обвиняемый рассказал, что годами копил злобу на окружающих и увлекался контентом про массовые расправы.