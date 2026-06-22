Грозит пожизненное. В Краснодаре суд арестовал 19-летнего парня, который напал на людей в торговом центре

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

Обвиняемого в нападении на посетителей ТЦ West Mall заключили под стражу на два месяца

Предыстория. Днем 20 июня 19-летний житель Краснодара ворвался в ТЦ West Mall и напал на посетителей с ножом. Пять человек получили ранения, в том числе охранник ТЦ. 41-летняя мать троих детей погибла по пути в больницу.

22 июня Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил, что Первомайский районный суд Краснодара рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении 19-летнего обвиняемого в нападении на людей в торговом центре West Mаll. Его арестовали на два месяца — до 20 августа.

По данным телеграм-канала «Абзац», на суде обвиняемый рассказал, что годами копил злобу на окружающих и увлекался контентом про массовые расправы.

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Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по двум статьям: убийство из хулиганских побуждений, совершенное общеопасным способом (пп. «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигуранту может грозить пожизненное тюремное заключение.

На допросе молодой человек признал вину и раскаялся. Подозреваемого ждет судебно-психиатрическая экспертиза.

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