На Краснодарский край снова надвигается шторм. Он продлится четыре дня

Краснодарский край

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  • © Фото KrasnodarPics, pixabay.com
    © Фото KrasnodarPics, pixabay.com

Краснодарский край готовится к затяжному удару стихии

Краснодарский ЦГМС 18 июня объявил штормовое предупреждение, которое продлится четыре дня — до 21 июня. В регионе жидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 м/с.

Исключение составят Сочи и Сириус — там, по прогнозу синоптиков, интенсивность осадков будет ниже.

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Напомним, прошедший май стал самым влажным на Кубани за последние полвека. В Краснодаре выпало около 167 мм осадков, что составляет почти три месячные нормы. По прогнозу Росгидромета, лето в кубанской столице не будет экстремально жарким.

В июне штормовое предупреждение объявляли несколько раз — Краснодар накрывали залповые ливни, и город буквально уходил под воду. Наихудшая ситуация наблюдалась в Музыкальном микрорайоне, где много лет обещают построить ливневки. Жителям пришлось пересесть на сапборды, чтобы хоть как-то передвигаться.

14 июня на 9-м километре люди перекрыли улицу из-за затопленных домов и бездействия чиновников.

Как писали Юга.ру, краснодарцы бьют тревогу из-за строительства ТЦ у их домов.

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