В Краснодаре пройдет форум независимых театров. Какие спектакли покажут?

Краснодарский край

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  • Кадр из спектакля «Серая радуга» в «Одном театре» © Фото Алексея Лишуты
    Кадр из спектакля «Серая радуга» в «Одном театре» © Фото Алексея Лишуты

С 1 по 5 июля в «Один театр» Краснодара приедут независимые театры из разных уголков России

«Один театр» анонсировал на 1-5 июня форум независимых театров «На связи». В Краснодаре приедут культурные сообщества из разных уголков России.

1 июля можно буде оценить «Как Зоя гусей кормила» в постановке Таганрогского камерного театра. В основе лежит одноименная пьеса Светланы Баженовой.

Сюжет разворачивается вокруг 100-летней Зои Марковны и ее 60-летнего сына Владимира. Вся жизнь героев — рутина. Врачи предрекли матери скорую смерть, и родственник ждет этого, чтобы, наконец, начать жить, а не существовать.

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2 июля можно будет оценить пластический спектакль «Серая радуга» от «Одного театра». Постановка рефлексирует на тему старости, балансируя на стыке советского музыкального фильма и линчевского сюрреализма.

3 июля состоится показ спектакля «I&M (Иоганнес и Маргарет)» от «МУХА театра» (Ростов-на-Дону). В основе — психологический анализ сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель». Авторы интерпретируют знаменитое произведения как последовательность этапов взросления.

4 июля покажут спектакль «Осенняя соната» Никитинского театра (Воронеж). Это адаптация одноименного фильма Ингмара Бергмана. В центре сюжета — встреча семьи известной пианистки Шарлотты и двух ее дочерей, Евы и Елены.

5 июля можно увидеть спектакль «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» по одноименному автобиографичному роману Курта Воннегута (Никитинский театр, Воронеж). Произведение рассказывает о бомбардировке Дрездена во время Второй мировой войны.

Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 25 июня состоится показ спектакля «Рождественские грезы». В основе лежит знаменитая пьеса Надежды Птушкиной «Пока она умирала».

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