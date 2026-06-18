В Краснодаре пройдет форум независимых театров. Какие спектакли покажут?

С 1 по 5 июля в «Один театр» Краснодара приедут независимые театры из разных уголков России

Сюжет разворачивается вокруг 100-летней Зои Марковны и ее 60-летнего сына Владимира. Вся жизнь героев — рутина. Врачи предрекли матери скорую смерть, и родственник ждет этого, чтобы, наконец, начать жить, а не существовать.

1 июля можно буде оценить «Как Зоя гусей кормила» в постановке Таганрогского камерного театра. В основе лежит одноименная пьеса Светланы Баженовой.

«Один театр» анонсировал на 1-5 июня форум независимых театров «На связи». В Краснодаре приедут культурные сообщества из разных уголков России.

2 июля можно будет оценить пластический спектакль «Серая радуга» от «Одного театра». Постановка рефлексирует на тему старости, балансируя на стыке советского музыкального фильма и линчевского сюрреализма.

3 июля состоится показ спектакля «I&M (Иоганнес и Маргарет)» от «МУХА театра» (Ростов-на-Дону). В основе — психологический анализ сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель». Авторы интерпретируют знаменитое произведения как последовательность этапов взросления.

4 июля покажут спектакль «Осенняя соната» Никитинского театра (Воронеж). Это адаптация одноименного фильма Ингмара Бергмана. В центре сюжета — встреча семьи известной пианистки Шарлотты и двух ее дочерей, Евы и Елены.

5 июля можно увидеть спектакль «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» по одноименному автобиографичному роману Курта Воннегута (Никитинский театр, Воронеж). Произведение рассказывает о бомбардировке Дрездена во время Второй мировой войны.

Подробности можно уточнить у организаторов.