На краснодарской событийной площадке пройдут джазовый концерт и соревнования по BMX

В Краснодаре на событийной площадке состоятся концерт оркестра и соревнования по трюковому велоспорту (0+)

Пресс-служба администрации Краснодара анонсировала на 19 июня концерт струнного состава джазового оркестра Ильи Филиппова. Мероприятие пройдет в 19:00 в амфитеатре событийной площадки на улице Обрывной. Музыканты выступят под открытым небом. Вход свободный. 21 июня на той же локации отметят Международный олимпийский день. В программе — соревнования по BMX — велосипедному трюковому спорту на рампах и трамплинах. Они пройдут с 9:00 до 16:00. Вход свободный.

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В пресс-службе уточнили, что в случае непогоды в программе мероприятий возможны изменения. Напомним, событийная площадка на улице Обрывной, 137 открылась в 2025 году. Тогда а ней прошел гастрономический фестиваль «Гриль! Рест! Фест!», приуроченный ко Дню города.