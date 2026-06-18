На краснодарской событийной площадке пройдут джазовый концерт и соревнования по BMX
В Краснодаре на событийной площадке состоятся концерт оркестра и соревнования по трюковому велоспорту (0+)
Пресс-служба администрации Краснодара анонсировала на 19 июня концерт струнного состава джазового оркестра Ильи Филиппова.
Мероприятие пройдет в 19:00 в амфитеатре событийной площадки на улице Обрывной. Музыканты выступят под открытым небом. Вход свободный.
21 июня на той же локации отметят Международный олимпийский день. В программе — соревнования по BMX — велосипедному трюковому спорту на рампах и трамплинах. Они пройдут с 9:00 до 16:00. Вход свободный.
В Краснодаре стартовал сезон променад-концертов под открытым небом:
В пресс-службе уточнили, что в случае непогоды в программе мероприятий возможны изменения.
Напомним, событийная площадка на улице Обрывной, 137 открылась в 2025 году. Тогда а ней прошел гастрономический фестиваль «Гриль! Рест! Фест!», приуроченный ко Дню города.
Как писали Юга.ру, с 20 по 26 июня в парке «Краснодар» покажут трансляции матчей группового этапа чемпионата мира по футболу.