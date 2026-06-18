Мэрия Краснодара объяснила, кто имеет право на компенсацию при повреждении жилья от атак БПЛА
Жителям Краснодара выплатят компенсацию за поврежденное при атаке БПЛА жилье. Но не всем
Предыстория. Жителям пострадавшего в ночь с 10 на 11 июня от БПЛА дома в Краснодаре выплатят по 15,6 тыс. рублей. Юга.ру отправили запрос в администрацию Краснодара, чтобы уточнить, кому именно положена компенсация.
18 июня Юга.ру получили ответы от мэрии Краснодара о положенной жителям поврежденного от атаки дома компенсации.
Сотрудники управления гражданской защиты назвали главное условие: деньги выплачивают только тем, кто постоянно живет в зоне ЧС и у кого нарушены нормальные условия жизни. Например, выбиты стекла, разрушена часть квартиры, повреждена крыша.
Если таких повреждений нет, выплата не положена. Кроме того, владельцы квартир, в них не проживающие, тоже не могут рассчитывать на компенсацию.
«Окна не являются предметом первой необходимости»:
Специальная комиссия устанавливает два факта:
- что человек действительно живет в зоне ЧС;
- что его жилье пострадало, то есть условия жизни нарушены.
Если люди не прописаны, но проживают в доме, то это нужно доказать. Комиссия рассматривает такие случаи индивидуально.
Что можно предоставить:
- квитанции об оплате коммунальных услуг за это жилье;
- решение суда, в котором подтвержден факт проживания;
- письменные объяснения как минимум двух свидетелей (не родственников), которые могут подтвердить факт проживания.