Мэрия Краснодара объяснила, кто имеет право на компенсацию при повреждении жилья от атак БПЛА

Жителям Краснодара выплатят компенсацию за поврежденное при атаке БПЛА жилье. Но не всем

Предыстория. Жителям пострадавшего в ночь с 10 на 11 июня от БПЛА дома в Краснодаре выплатят по 15,6 тыс. рублей. Юга.ру отправили запрос в администрацию Краснодара, чтобы уточнить, кому именно положена компенсация.

18 июня Юга.ру получили ответы от мэрии Краснодара о положенной жителям поврежденного от атаки дома компенсации.

Сотрудники управления гражданской защиты назвали главное условие: деньги выплачивают только тем, кто постоянно живет в зоне ЧС и у кого нарушены нормальные условия жизни . Например, выбиты стекла, разрушена часть квартиры, повреждена крыша.

Если таких повреждений нет, выплата не положена. Кроме того, владельцы квартир, в них не проживающие, тоже не могут рассчитывать на компенсацию.