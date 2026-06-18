Мэрия Краснодара объяснила, кто имеет право на компенсацию при повреждении жилья от атак БПЛА

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жителям Краснодара выплатят компенсацию за поврежденное при атаке БПЛА жилье. Но не всем

Предыстория. Жителям пострадавшего в ночь с 10 на 11 июня от БПЛА дома в Краснодаре выплатят по 15,6 тыс. рублей. Юга.ру отправили запрос в администрацию Краснодара, чтобы уточнить, кому именно положена компенсация.

18 июня Юга.ру получили ответы от мэрии Краснодара о положенной жителям поврежденного от атаки дома компенсации.

Сотрудники управления гражданской защиты назвали главное условие: деньги выплачивают только тем, кто постоянно живет в зоне ЧС и у кого нарушены нормальные условия жизни. Например, выбиты стекла, разрушена часть квартиры, повреждена крыша.

Если таких повреждений нет, выплата не положена. Кроме того, владельцы квартир, в них не проживающие, тоже не могут рассчитывать на компенсацию.

«Окна не являются предметом первой необходимости»:

Специальная комиссия устанавливает два факта:

  • что человек действительно живет в зоне ЧС;
  • что его жилье пострадало, то есть условия жизни нарушены.

Если люди не прописаны, но проживают в доме, то это нужно доказать. Комиссия рассматривает такие случаи индивидуально.

Что можно предоставить:

  • квитанции об оплате коммунальных услуг за это жилье;
  • решение суда, в котором подтвержден факт проживания;
  • письменные объяснения как минимум двух свидетелей (не родственников), которые могут подтвердить факт проживания.

Как писали Юга.ру, в конце мая жительница Туапсе вышла на одиночный пикет с требованием отремонтировать ее квартиру, пострадавшую при атаке БПЛА еще в ноябре 2025 года. Только после этого глава района Сергей Бойко назвал сроки работ и пообещал пострадавшей временное жилье.

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