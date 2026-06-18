Жителям пострадавшего от БПЛА дома в Краснодаре выплатят по 15,6 тыс. рублей

17 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что в городе продолжают устранять последствия атаки беспилотников, произошедшей в ночь с 10 на 11 июня. Власти встретились с жителями пострадавшего дома, чтобы объяснить порядок выплат и схему восстановления жилья.

Также чиновники решили выплатить жильцам пострадавшего дома по 15 675 рублей. Однако получить выплату можно только при «подтвержденном факте повреждения в квартире».

Сначала житель должен подать заявление, приложив реквизиты расчетного счета и документы, подтверждающие факт проживания в многоэтажке. Их будут принимать в администрации Центрального округа.



На фоне новостей о выплатах в Краснодаре в Новой Адыгее вспомнили, как местная администрация ликвидировала последствия прилета. Власти предложили выбрать формат поддержки — аналогичные денежные компенсации или ремонт. Жильцы выбрали второе.

«У нас после прилета в Новой Адыгее выплат за квартиры не было, но администрация полностью делала ремонт в пострадавших квартирах — окна, двери, откосы, стены, потолки. Нас просто собрали и сказали: «Можем выплатить, как положено, по 15 тыс., и все на том, или производим ремонт — решайте». Все и выбрали ремонт, потому что заменить балкон (у кого-то только стекла, а у кого-то полностью), заменить окна, двери — это далеко не 15 тыс. рублей», — рассказал один из жителей.