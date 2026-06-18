Жителям пострадавшего от БПЛА дома в Краснодаре выплатят по 15,6 тыс. рублей

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала оперативного штаба Краснодарского края https://t.me/opershtab23/16322
    © Скриншот из телеграм-канала оперативного штаба Краснодарского края https://t.me/opershtab23/16322

Жителям пострадавшей от атаки беспилотников краснодарской многоэтажки выплатят по 15,6 тысячи рублей и заменят разбитые окна

17 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в городе продолжают устранять последствия атаки беспилотников, произошедшей в ночь с 10 на 11 июня. Власти встретились с жителями пострадавшего дома, чтобы объяснить порядок выплат и схему восстановления жилья.

В многоэтажке уже замерили оконные проемы, чтобы установить новые стеклопакеты. Городские власти пообещали полностью отремонтировать три квартиры, которые получили самые серьезные повреждения.

Россиянам предложили застраховать жилье от БПЛА и работы ПВО:

Также чиновники решили выплатить жильцам пострадавшего дома по 15 675 рублей. Однако получить выплату можно только при «подтвержденном факте повреждения в квартире».

Сначала житель должен подать заявление, приложив реквизиты расчетного счета и документы, подтверждающие факт проживания в многоэтажке. Их будут принимать в администрации Центрального округа.

На фоне новостей о выплатах в Краснодаре в Новой Адыгее вспомнили, как местная администрация ликвидировала последствия прилета. Власти предложили выбрать формат поддержки — аналогичные денежные компенсации или ремонт. Жильцы выбрали второе.

«У нас после прилета в Новой Адыгее выплат за квартиры не было, но администрация полностью делала ремонт в пострадавших квартирах — окна, двери, откосы, стены, потолки. Нас просто собрали и сказали: «Можем выплатить, как положено, по 15 тыс., и все на том, или производим ремонт — решайте». Все и выбрали ремонт, потому что заменить балкон (у кого-то только стекла, а у кого-то полностью), заменить окна, двери — это далеко не 15 тыс. рублей», — рассказал один из жителей.

Как писали Юга.ру, в конце мая жительница Туапсе вышла на одиночный пикет с требованием отремонтировать ее квартиру, пострадавшую при атаке БПЛА. Только после этого глава района Сергей Бойко назвал сроки работ и пообещал пострадавшей временное жилье.

Адыгея Город Деньги Жилье Инфраструктура Краснодар общество СВО

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