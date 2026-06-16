Суд запретил работу сети отелей Marton в Краснодаре

15 июня «Коммерсант» сообщил , что Арбитражный суд Краснодарского края полностью заблокировал коммерческую деятельность краснодарских отелей известной сети Marton. Суд принял обеспечительные меры по иску Росимущества к бывшему совладельцу бизнеса Андрею Марченко и экс-бухгалтеру Ольге Тимофеенко. Ответчикам запретили использовать 16 объектов. Среди них — филиалы «Мартон Пашковский», «Мартон Лидер», «Мартон Лидер 3» и «Мартон Амиго». Также наложен арест на денежные средства и имущество ответчиков на сумму 118,5 млн рублей.

Предыстория дела связана с масштабным антикоррупционным иском Генпрокуратуры. В октябре 2025 года Останкинский суд Москвы удовлетворил требования надзорного ведомства об изъятии в доход государства 95 объектов недвижимости на сумму более 9 млрд рублей. Ключевыми фигурантами дела стали бывший судья Верховного суда Виктор Момотов, его компаньон Андрей Марченко, которого в обвинительных документах назвали краснодарским представителем криминалитета, а также сын бизнесмена Иван Марченко. В апреле 2026 года Мосгорсуд утвердил решение об изъятии активов, отклонив апелляцию Марченко.

Напомним, что ситуация осложнилась еще и тем, что в октябре 2025 года стало известно об использовании отелей сети Marton для организации проституции, а Момотова обвинили в «крышевании» этого бизнеса. Прокуратура установила, что гостиничная империя, объединяющая около 40 гостиниц от Москвы до Воронежа и Ростова, формировалась на основе 44 земельных участков и 51 здания, оформленных на доверенных лиц.

В январе 2026 года совладелец сети Андрей Марченко признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Сейчас и он, и его сын находятся под стражей.