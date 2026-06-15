Из-за атак БПЛА в аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются 153 рейса
В воздушных хабах юга России за сутки несколько раз вводили ограничения на полеты
14 июня в 16:46 аэропорт Краснодара ввел ограничения на полеты. Их сняли в 18:27, а потом снова ввели в 20:58. С 22:10 авиагавань снова работает.
15 июня на момент написания новости на вылет задерживаются 15 международных и российских рейсов, на прилет — 17.
14 июня в 23:18 ограничения на полеты из-за атаки БПЛА ввели в аэропорту Сочи. Их сняли 15 мая в 00:19. На момент написания новости авиагавань работает по фактическому расписанию и обслуживает воздушные суда и пассажиров в порядке очередности. На вылет задерживаются 61 рейс, на прилет — 60.
Напомним, в ночью на 11 июня Краснодар пережил мощнейшую атаку БПЛА. Обломки дрона повредили многоэтажный дом, пострадали несколько человек. Утром того же дня в Сочи дважды объявляли угрозу атаки БПЛА.
Как писали Юга.ру, ночью 13 июня на морском терминале в Темрюкском районе произошло возгорание после падения обломков БПЛА. Пожар потушили только на следующий день.