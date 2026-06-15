Из-за атак БПЛА в аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются 153 рейса

В воздушных хабах юга России за сутки несколько раз вводили ограничения на полеты

14 июня в 16:46 аэропорт Краснодара ввел ограничения на полеты. Их сняли в 18:27, а потом снова ввели в 20:58. С 22:10 авиагавань снова работает.

15 июня на момент написания новости на вылет задерживаются 15 международных и российских рейсов, на прилет — 17.