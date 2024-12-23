Краснодарский край вошел в десятку лучших регионов РФ по итогам 2024 года. Как составляли рейтинг?
Кубань заняла восьмое место в итоговом рейтинге регионов России за 2024 год
23 декабря «РИА Новости» опубликовало рейтинг лучших регионов России по итогам 2024 года. Лидерам стали Москва и Санкт-Петербург.
Краснодарский край оказался на восьмой строчке. За 2024 год регион получил 65,27 баллов. Напомним, что в 2023 году Кубань была на девятом месте в итоговом рейтинге, набрав 60,935 балла.
Ростовская область заняла 12 место (63,26), Ставропольский край — 40 место (53,33), Адыгея — 57 место (48,49), Севастополь — 67 место (46,05), а Крым — 68 место (45,53).
При составлении исследования эксперты посчитали среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в этом году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей ЗОЖ.
Как писали Юга.ру, четверть жителей Краснодарского края получают зарплату ниже 30 тыс. рублей.