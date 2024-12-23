Краснодарский край вошел в десятку лучших регионов РФ по итогам 2024 года. Как составляли рейтинг?

23 декабря «РИА Новости» опубликовало рейтинг лучших регионов России по итогам 2024 года. Лидерам стали Москва и Санкт-Петербург.



Краснодарский край оказался на восьмой строчке. За 2024 год регион получил 65,27 баллов. Напомним, что в 2023 году Кубань была на девятом месте в итоговом рейтинге, набрав 60,935 балла.