Краснодарский край вошел в десятку лучших регионов РФ по итогам 2024 года. Как составляли рейтинг?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Кубань заняла восьмое место в итоговом рейтинге регионов России за 2024 год

23 декабря «РИА Новости» опубликовало рейтинг лучших регионов России по итогам 2024 года. Лидерам стали Москва и Санкт-Петербург.

Краснодарский край оказался на восьмой строчке. За 2024 год регион получил 65,27 баллов. Напомним, что в 2023 году Кубань была на девятом месте в итоговом рейтинге, набрав 60,935 балла.

Читайте также:

Ростовская область заняла 12 место (63,26), Ставропольский край — 40 место (53,33), Адыгея — 57 место (48,49), Севастополь — 67 место (46,05), а Крым — 68 место (45,53).

При составлении исследования эксперты посчитали среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в этом году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей ЗОЖ.

Как писали Юга.ру, четверть жителей Краснодарского края получают зарплату ниже 30 тыс. рублей.

Краснодар общество Рейтинги

Новости

Краснодарцев приглашают на театрализованную лекцию об оливье
В Сириусе бесплатно покажут прямую трансляцию балета «Щелкунчик» в постановке Большого театра
Краснодарский край вошел в десятку лучших регионов РФ по итогам 2024 года. Как составляли рейтинг?
Краснодарский Японский сад опубликовал график работы в новогодние праздники
Краснодарские активисты отреставрировали историческую дверь в доме врачей Мееровичей
Телефонные мошенники убеждают россиян поджигать банки и снимать процесс на видео

Лента новостей

Паровоз Деда Мороза, уличный театр, парад с дирижаблем. Зачем ехать в горы Сочи на новогодние каникулы?
Сегодня, 10:10 Реклама
Паровоз Деда Мороза, уличный театр, парад с дирижаблем. Зачем ехать в горы Сочи на новогодние каникулы?
Разлив нефти в Черном море: главное
Сегодня, 12:27
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе
Треть жителей края переплачивают за коммуналку почти 1000 рублей в год
Сегодня, 15:25 Реклама
Треть жителей края переплачивают за коммуналку почти 1000 рублей в год
Как платить онлайн без комиссии

Реклама на сайте