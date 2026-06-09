Зоолог назвал города Краснодарского края, где меньше всего комаров

Зоолог Владимир Гладун объяснил, почему в начале лета 2026 года комары на Кубани стали особенно активными и в каких городах региона от них можно спастись

8 июня зоолог и доцент кафедры зоологии КубГУ Владимир Гладун рассказал «АиФ-Кубань», что общее количество насекомых в регионе не изменилось, однако в июне 2026 года они стали атаковать людей заметно чаще. Основных причин две: обильные майские дожди, создавшие множество мест для размножения, и умеренная температура, которая комфортна для комаров.

По словам Гладуна, в Краснодарском крае практически невозможно найти место, где нет комаров совсем, — в регионе обитает около 40 их видов. Однако количество насекомых в разных частях края существенно отличается. Ключевой фактор — наличие стоячих водоемов.

Наибольшая концентрация комаров — в Темрюкском районе и во всей лимано-плавневой зоне из-за непересыхающих водоемов и высокой влажности вблизи Азовского моря. Много насекомых и в Туапсе — из-за субтропического климата и обильных осадков. В Краснодаре комары распределены по городу довольно равномерно из-за реки Кубань и Карасунских озер.

А вот в Сочи, несмотря на субтропики, ситуация мягче, чем можно ожидать, — быстротекущие горные реки и постоянно волнующееся Черное море создают неблагоприятные для насекомых условия.

Наименее «комариными» городами эксперт назвал Геленджик, Анапу и Новороссийск. Благодаря сухому климату лужи здесь быстро испаряются, а стоячих водоемов мало.

Для защиты от комаров Гладун рекомендует использовать спреи на основе диэтилтолуамида (ДЭТА) — чем выше концентрация вещества, тем дольше действует защита. Для детей следует выбирать специальные средства с пониженной концентрацией. Дома помогут москитные сетки и электрофумигаторы, во дворе — дымовые спирали.