В Краснодаре во время атаки БПЛА 80 жителей эвакуировали на подземную парковку
В Центральном округе Краснодара продолжают устранять последствия падения обломков дронов
Предыстория. Ночью 11 июня Краснодар пережил мощнейшую атаку БПЛА. В центре города серьезные повреждения получили два здания — многоквартирный дом и бизнес-центр.
11 июня мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что около 80 жителей многоэтажки эвакуировали в укрытие, оборудованное на подземной парковке. В настоящий момент все они уже вернулись в свои квартиры.
Для людей организовали пункт временного размещения, однако семьи от нахождения там отказались.
Помещения и прилегающие территории уже обследовали на наличие осколков беспилотника. Спасатели убирают опасные конструкции и закрывают оконные проемы пленкой, чтобы минимизировать дальнейшие разрушения. В ближайшее время власти сделают поквартирный обход и оценят нанесенный ущерб.
Наумов пообещал оказать жителям необходимую помощь.
Как писали Юга.ру, 11 июня в Афипском городском поселении ввели режим ЧС. Обломки БПЛА нашли по четырем адресам в частном секторе.