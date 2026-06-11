В Краснодаре во время атаки БПЛА 80 жителей эвакуировали на подземную парковку

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Наумова
    © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Наумова

В Центральном округе Краснодара продолжают устранять последствия падения обломков дронов

Предыстория. Ночью 11 июня Краснодар пережил мощнейшую атаку БПЛА. В центре города серьезные повреждения получили два здания — многоквартирный дом и бизнес-центр.

11 июня мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что около 80 жителей многоэтажки эвакуировали в укрытие, оборудованное на подземной парковке. В настоящий момент все они уже вернулись в свои квартиры.

Для людей организовали пункт временного размещения, однако семьи от нахождения там отказались.

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Помещения и прилегающие территории уже обследовали на наличие осколков беспилотника. Спасатели убирают опасные конструкции и закрывают оконные проемы пленкой, чтобы минимизировать дальнейшие разрушения. В ближайшее время власти сделают поквартирный обход и оценят нанесенный ущерб.

Наумов пообещал оказать жителям необходимую помощь.

Как писали Юга.ру, 11 июня в Афипском городском поселении ввели режим ЧС. Обломки БПЛА нашли по четырем адресам в частном секторе. 

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