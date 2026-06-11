В Краснодаре во время атаки БПЛА 80 жителей эвакуировали на подземную парковку

Предыстория. Ночью 11 июня Краснодар пережил мощнейшую атаку БПЛА. В центре города серьезные повреждения получили два здания — многоквартирный дом и бизнес-центр.

11 июня мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что около 80 жителей многоэтажки эвакуировали в укрытие, оборудованное на подземной парковке. В настоящий момент все они уже вернулись в свои квартиры.

Для людей организовали пункт временного размещения, однако семьи от нахождения там отказались.