В Джубге обломки БПЛА упали на два дома — начался пожар

Обломки беспилотника рухнули на два частных дома в Туапсинском районе

На месте работают спасатели и оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

9 июня оперативный штаб Кранодарского края сообщил , что в поселке Джубга Туапсинского района обломки беспилотника рухнули на два жилых дома. В результате произошло возгорание.

Утром в местных пабликах писали, что в Туапсе звучали сирены, предупреждающие о работе ПВО. В комментариях люди сообщили, что их детям нужно идти на экзамены, а обстановка в городе небезопасная.

Напомним, 7 мая в Туапсинском районе обломки БПЛА упали на территории морского терминала и повредили несколько жилых домов.

Ранее Туапсе четыре раза за полмесяца подвергался атакам беспилотников — 16, 20, 28 апреля и 1 мая. Удары пришлись по нефтеперерабатывающему заводу и морскому терминалу «Роснефти». Это привело к серии пожаров и попаданию нефтепродуктов в реку Туапсе, а затем — в акваторию Черного моря.