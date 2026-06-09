В Джубге обломки БПЛА упали на два дома — начался пожар

Краснодарский край

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  • © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
    © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora

Обломки беспилотника рухнули на два частных дома в Туапсинском районе

9 июня оперативный штаб Кранодарского края сообщил, что в поселке Джубга Туапсинского района обломки беспилотника рухнули на два жилых дома. В результате произошло возгорание.

На месте работают спасатели и оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Утром в местных пабликах писали, что в Туапсе звучали сирены, предупреждающие о работе ПВО. В комментариях люди сообщили, что их детям нужно идти на экзамены, а обстановка в городе небезопасная.

Напомним, 7 мая в Туапсинском районе обломки БПЛА упали на территории морского терминала и повредили несколько жилых домов.

Ранее Туапсе четыре раза за полмесяца подвергался атакам беспилотников — 16, 20, 28 апреля и 1 мая. Удары пришлись по нефтеперерабатывающему заводу и морскому терминалу «Роснефти». Это привело к серии пожаров и попаданию нефтепродуктов в реку Туапсе, а затем — в акваторию Черного моря.

Как писали Юга.ру, 25 мая жительница Туапсе вышла на одиночный пикет с требованием отремонтировать ее жилье, пострадавшее при атаке БПЛА. В тот же день с ней встретился глава района. 

Пожары Происшествия СВО Туапсинский район

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