Оперштаб сообщил о незначительных прорывах дамб в Крымском и Славянском районах — подтоплены сельхозугодья, но дома не пострадали

Утром 4 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Крымском и Славянском районах в работах по ликвидации последствий ЧС и укреплению дамб задействовано около 500 человек и 62 единицы техники. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева на месте работает министр ГО и ЧС региона Станислав Камерный.

По данным оперштаба, произошли незначительные прорывы дамб вблизи хутора Западного Крымского района и хутора Соболевского Славянского района. В результате подтоплены сельхозугодья, однако подтоплений домовладений нет и угрозы жителям нет. Уровень воды в реках начал снижаться. В Крымском районе жителей эвакуировали заблаговременно — в пункте временного размещения находятся 39 человек. В Славянском районе также провели превентивную эвакуацию, в ПВР — 17 человек. Перелив дамбы в районе СНТ «Нефтяники» у хутора Соболевского не увеличивается, сооружения не нарушены. Продолжаются работы по укреплению дамб в хуторах Троицком и Прикубанском.

В пресс-службе Славянского района сообщили телеканалу «Кубань 24», что на территории муниципалитета ввели режим ЧС районного уровня из-за угрозы подтопления населенных пунктов. Под угрозой находится хутор Урма Анастасиевского сельского поселения — река Кубань перелилась через дамбу. При этом, по данным ЕДДС на 4 июня, уровень воды постепенно спадает: в хуторе Сербин он опустился на 11 см до отметки 929 см, в хуторе Прикубанском — на 48 см до 862 см.

2 июня режим ЧС ввели на территории четырех населенных пунктов Крымского района — станицы Троицкой, села Гвардейского, хуторов Западного и Урмы — из-за перелива воды из реки Кубань. 3 июня оперштаб подтвердил эвакуацию около 180 жителей из зоны подтопления. Власти провели подворный обход и подготовили автобусы.