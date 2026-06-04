Прорывы дамб, 500 спасателей и два района в режиме ЧС. Что происходит с паводком в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксенова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксенова, Юга.ру

Оперштаб сообщил о незначительных прорывах дамб в Крымском и Славянском районах — подтоплены сельхозугодья, но дома не пострадали

Утром 4 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Крымском и Славянском районах в работах по ликвидации последствий ЧС и укреплению дамб задействовано около 500 человек и 62 единицы техники. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева на месте работает министр ГО и ЧС региона Станислав Камерный.

По данным оперштаба, произошли незначительные прорывы дамб вблизи хутора Западного Крымского района и хутора Соболевского Славянского района. В результате подтоплены сельхозугодья, однако подтоплений домовладений нет и угрозы жителям нет. Уровень воды в реках начал снижаться. В Крымском районе жителей эвакуировали заблаговременно — в пункте временного размещения находятся 39 человек. В Славянском районе также провели превентивную эвакуацию, в ПВР — 17 человек. Перелив дамбы в районе СНТ «Нефтяники» у хутора Соболевского не увеличивается, сооружения не нарушены. Продолжаются работы по укреплению дамб в хуторах Троицком и Прикубанском.

В пресс-службе Славянского района сообщили телеканалу «Кубань 24», что на территории муниципалитета ввели режим ЧС районного уровня из-за угрозы подтопления населенных пунктов. Под угрозой находится хутор Урма Анастасиевского сельского поселения — река Кубань перелилась через дамбу. При этом, по данным ЕДДС на 4 июня, уровень воды постепенно спадает: в хуторе Сербин он опустился на 11 см до отметки 929 см, в хуторе Прикубанском — на 48 см до 862 см.

2 июня режим ЧС ввели на территории четырех населенных пунктов Крымского района — станицы Троицкой, села Гвардейского, хуторов Западного и Урмы — из-за перелива воды из реки Кубань. 3 июня оперштаб подтвердил эвакуацию около 180 жителей из зоны подтопления. Власти провели подворный обход и подготовили автобусы.

«Еще два дня дождей — и нас затопит»:

Напомним, что причина паводка — аномальные осадки. Май 2026 года стал самым влажным в Краснодарском крае за последние полвека — норма осадков была превышена в пять раз. Приток воды к Краснодарскому водохранилищу достигал 1 800 кубометров в секунду — почти втрое выше нормы. Еще в конце мая синоптики предупреждали о мощных ливнях и возможном выходе рек из берегов, а вице-губернатор Дмитрий Маслов перевел все оперативные службы в режим повышенной готовности. В самом Краснодаре из-за подъема воды затопило набережную, а у ЖК «Адмирал» пришлось устанавливать водоналивную дамбу.

Как писали Юга.ру, синоптики дали противоречивые прогнозы погоды на Кубани в июне.

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