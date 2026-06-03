Река Кубань перелилась через дамбу. В Крымском районе эвакуируют около 180 человек

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала администрации Крымского района https://t.me/smiKrymsk/77877
    © Скриншот из телеграм-канала администрации Крымского района https://t.me/smiKrymsk/77877

В Крымском районе экстренно вывозят жителей четырех населенных пунктов из-за угрозы подтопления

3 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Крымском районе проводят эвакуацию четырех населенных пунктов из-за частичного перелива реки Кубани через дамбу.

Из потенциально опасной зоны вывозят жителей хуторов Западный и Урма, села Гвардейского, СНТ «Йодник» — около 180 человек. Власти уже провели подворный обход и оповестили население. В местах сбора подготовили автобусы для эвакуации. 

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Всех маломобильных граждан вывезли из опасной зоны накануне. Для остальных эвакуированных развернули пункты временного размещения в Крымске и селе Экономическом.

По данным администрации Крымского района, утром 3 июня вода в реке в станице Троицкой достигла критической отметки 2,11 метра. Дамбу продолжают укреплять.

Напомним, что 2 июня в четырех населенных пунктах Крымского района ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления и начали эвакуировать жителей. 

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