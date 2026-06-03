В Краснодаре пройдет бесплатное тестирование на ВИЧ. Когда и где?

Краснодарский край

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  • © Фото zackkop, freepik.com
    © Фото zackkop, freepik.com

В Краснодаре один день будет работать мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию

Министерство здравоохранения Краснодарского края сообщило, что 4 июня в кубанской столице снова заработает передвижной пункт экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. Жители и гости города смогут проверить свой статус анонимно, бесплатно и без предварительной записи.

Мобильный медицинский пункт развернут в 09:30 на аллее «Сердце Губернского» (улица Героя Яцкова, 9, корпус 2). В течение нескольких часов все желающие смогут подойти, сдать анализ и получить результат.

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Сама процедура занимает не больше 15 минут. У человека берут кровь из пальца, после чего остается только дождаться результата экспресс-теста. Никаких документов для этого не требуется — гарантируется полная анонимность.

Также горожане смогут получить индивидуальные консультации о профилактике этого заболевания. Пройти тестирование также можно бесплатно во всех медучреждениях по месту жительства или в центрах профилактики и борьбы со СПИДом.

ВИЧ — одно из самых серьезных заболеваний. Самая поздняя стадия этого вируса — синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). ВИЧ-инфекция передается половым путем и через кровь и зачастую протекает бессимптомно. 

Напомним, каждый сотый россиянин заражен ВИЧ-инфекцией. В декабре 225 года Краснодарский край занял 18-ю из 84-х позиций в рейтинге.

Кк писали Юга.ру, в ноябре 2025 года в Краснодарском крае продажи препаратов для терапии ВИЧ взлетели на 70%.

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В Краснодаре пройдет бесплатное тестирование на ВИЧ. Когда и где?
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