В Краснодарском крае продажи препаратов для терапии ВИЧ взлетели на 70%

Объем рынка препаратов при ВИЧе в Краснодарском крае показал рекордный скачок

24 ноября «Деловая газета. Юг» сообщила, что в Краснодарком крае зафиксирован рост продаж лекарств для терапии ВИЧ. Согласно данным аналитической компании DSM Group, за девять месяцев 2025 года в регионе продано 841 тыс. упаковок антиретровирусных препаратов. Этот показатель на 70,4% превышает результат 2024-го, когда за тот же период было реализовано 493 тыс. упаковок. В денежном выражении объем продаж составил 1,4 млрд рублей. Это на 57,3% больше, чем годом ранее.

В 2022 году на Кубани продали 618 тыс. упаковок таких препаратов (+56% к 2021 году), в 2023-м — 477 тыс. упаковок (-22,8% к 2022), в 2024-м — 596 тыс. упаковок (+24,9%). При этом, по данным Министерства здравоохранения Краснодарского края, эпидемиологическая обстановка в регионе улучшается. За 11 месяцев 2024 года на Кубани было зарегистрировано больше 1 тыс. 400 новых ВИЧ-инфицированных. Этот показатель на 21,4% ниже, чем за тот же период 2023 года. Также ведомство сообщило, что по состоянию на 1 декабря 2024 года около 87% жителей края, живущих с ВИЧ, получают необходимую антиретровирусную терапию.