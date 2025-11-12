За год в Туапсинском районе Кубани от ВИЧ умерли девять человек. А что в других регионах?

В России растет заболеваемость ВИЧ. За девять месяцев 2025 года в Туапсе от инфекции умерли шесть человек

12 ноября в Туапсинском центре профилактики и борьбы со СПИД сообщили изданию «Туапсинские вести», что за девять месяцев 2025 года от ВИЧ умерли шесть жителей города. За все время от этой инфекции в муниципалитете скончались 305 человек.



По данным центра, также за девять месяцев 2025 года в Туапсинском округе ВИЧ выявили у 14 беременных женщин (за аналогичный период 2024 года — четыре случая): «Пять женщин уже родили, еще пять готовятся к родам, в четырех случаях беременность была прервана по медицинским показаниям».

Пациенты с ВИЧ из 16 регионов РФ пожаловались на отказы в диагностике: В списке есть Ростовская область и Дагестан

Отметим, что в марте 2024 года Росстат перестал публиковать ежемесячные данные об инфекционной заболеваемости. Но некоторые регионы опубликовали свои показатели по ВИЧ.



Так, за первые четыре месяца 2025 года в Магаданской области выявили 26 новых случаев ВИЧ. Это на 44% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В Хакасии с января по май зарегистрировали 124 новых случая ВИЧ, что на 19% превышает прошлогодние показатели.



В Коми в январе-апреле заболеваемость выросла на 7%, а в Иркутской области число инфцированных почти не изменилось.



Также в октябре глава Абзелиловского района Башкирии Айрат Аминев назвал ситуацию с ВИЧ в регионе «критической». По его словам, болезнью охвачено каждое поселение. Всего на учете состоят 295 жителей района, а с начала года зафиксировано 19 новых случаев.



«Мы входим в число лидеров в республике по этому показателю, — написал чиновник.

СПИД, ВИЧ и все такое: Развеиваем популярные мифы о чуме XXI века

Напомним, что в ноябре 2024 года «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» сообщил, что на диспансерном учете в Краснодарском крае находятся 23,5 тыс. инфицированных пациентов. В декабре 2024 года «Деловая газета-Юг» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Краснодарского края рассказала, что в крае за январь-ноябрь 2024 года было зарегистрировано более 1400 ВИЧ-инфицированных, что на 21,4% меньше показателя аналогичного периода 2023 года. По данным на конец 2024 года, на Кубани проживают более 23 тыс. человек с подтвержденной ВИЧ-инфекцией.

ВИЧ-инфекция — одно из самых серьезных заболеваний. Самая поздняя стадия этого вируса — синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).