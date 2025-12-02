Каждый сотый россиянин заражен ВИЧ-инфекцией. Как обстоят дела в Краснодарском крае?

На Кубани в 2024 году на 100 тыс. человек приходилось 9,7 новых случаев заражения ВИЧ. В регионах Сибири и Урала ситуация хуже

1 декабря заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил ТАСС, что сейчас в России 1 млн 250 тыс. человек заражены ВИЧ — более 1% населения. Соответственно, каждый сотый житель инфицирован.



«Это те, у кого выявлены антитела к ВИЧ, что и считается достоверным признаком заражения этим вирусом. Риски заражения очень большие, у нас в стране, если брать только взрослых людей от 15 до 50 лет, то это больше 1%. А если брать определенные возрастные группы, скажем, мужчины 40-45 лет, то это 4%. То есть 1 из 25 мужчин инфицирован вирусом», — рассказал эксперт.



Покровский отметил, что ситуация с ВИЧ-инфекцией очень серьезная не только в России, но и во всем мире. Всего 40 млн человек живут с этим вирусом. В этом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что прибавится еще 1 млн 400 тыс. новых зараженных.

28 ноября портал «Если быть точным» проанализировал ситуацию с ВИЧ в регионах России за 2024 год. По данным исследования, самая сложная ситуация с инфекцией — в Кемеровской, Томской, Челябинской областях, Алтайском и Красноярском краях, Ленинградской области, Коми, Иркутской области, Пермском крае и Чукотском АО. За последние годы там фиксировали наибольшую зараженность. На Кубани, как и в других южных регионах, ситуация с ВИЧ более спокойная. Краснодарский край занял 18-ю из 84-х позиций в рейтинге. В регионе в 2024 году на 100 тыс. человек приходилось 9,7 новых случаев заражения. При этом 71% с ВИЧ получали антивирусную терапию. Дагестан оказался на девятом месте по ситуации с ВИЧ-инфекцией (3,7 новых случаев на 100 тыс. человек, 58% инфицированных получали терапию), Ростовская область — на 11 месте (6 новых случаев на 100 тыс. человек, 78% получали терапию), Ставропольский край — на 18 месте (5 новых случаев на 100 тыс. человек, 77% получали терапию), а Адыгея — на 27 месте (6,4 новых случаев на 100 тыс. человек, 56% получали терапию).

Наиболее благополучными регионами стали Липецкая, Кировская и Белгородская области. Там зафиксировали низкую заболеваемость и высокий охват лечения. Минимальная в 2024 году была в Чечне (1,5 новых случаев на 100 тыс. обследованных), в Москве (2) и Ингушетии (2,4). Напомним, что в марте 2024 года Росстат перестал публиковать ежемесячные данные о смертности от ВИЧ в России. Однако некоторые регионы периодически делятся показателями. Так, в Туапсинском районе Кубани в 2025 году от инфекции умерли девять человек.

В ноябре 2024 года издание «Ъ-Кубань» сообщило, что на диспансерном учете в Краснодарском крае находятся 23,5 тыс. инфицированных пациентов.



По данным на конец 2024 года, на Кубани проживают более 23 тыс. человек с подтвержденной ВИЧ-инфекцией.