3 июня замглавы Сочи Евгений Чеботарев рассказал РБК, что на строительство 14 объектов водоснабжения и водоотведения в Сочи до 2030 года направят более 40 млрд рублей. Среди 14 объектов — шесть очистных сооружений. По словам Чеботарева, реализация всех работ позволит улучшить качество водоснабжения для 250 тысяч человек, снизить потери воды и повысить качество очистки стоков во всех районах города.

Чеботарев пояснил, что отправной точкой стал новый генеральный план Сочи до 2044 года, утвержденный Городским собранием в декабре 2023 года, а вместе с ним — обновленная схема водоснабжения и водоотведения, учитывающая растущую нагрузку на коммунальную инфраструктуру.

«Город Сочи постоянно развивается, растет как число постоянно проживающих жителей, так и туристический поток», — сообщил замглавы администрации.

Помимо уже включенных в федеральные программы объектов, схема предусматривает строительство и реконструкцию водозаборов, в том числе 21 нового — это должно полностью исключить дефицит воды в городе. По четырем водозаборам — в Лазаревском и Адлерском районах — уже готовы заявки на финансирование проектно-сметной документации. Еще по 15 объектам в трех районах Сочи подготовлен предварительный пакет документов, который сейчас согласовывается с краевыми властями.

К маю 2026 года велось проектирование реконструкции канализационных очистных сооружений «Адлер», «Кудепста», «Дагомыс», «Лазаревское», «Магадан», «Бзугу» и «Якорная Щель». Проектирование пяти из них планируют завершить к концу 2026 года, по «Бзугу» — в 2027-м из-за большого объема работ.