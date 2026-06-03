40 млрд рублей и 14 новых объектов. Сочи готовится к масштабной перестройке системы водоснабжения
Власти Сочи рассказали, когда жители перестанут страдать от перебоев с водой
3 июня замглавы Сочи Евгений Чеботарев рассказал РБК, что на строительство 14 объектов водоснабжения и водоотведения в Сочи до 2030 года направят более 40 млрд рублей. Среди 14 объектов — шесть очистных сооружений. По словам Чеботарева, реализация всех работ позволит улучшить качество водоснабжения для 250 тысяч человек, снизить потери воды и повысить качество очистки стоков во всех районах города.
Чеботарев пояснил, что отправной точкой стал новый генеральный план Сочи до 2044 года, утвержденный Городским собранием в декабре 2023 года, а вместе с ним — обновленная схема водоснабжения и водоотведения, учитывающая растущую нагрузку на коммунальную инфраструктуру.
«Город Сочи постоянно развивается, растет как число постоянно проживающих жителей, так и туристический поток», — сообщил замглавы администрации.
Помимо уже включенных в федеральные программы объектов, схема предусматривает строительство и реконструкцию водозаборов, в том числе 21 нового — это должно полностью исключить дефицит воды в городе. По четырем водозаборам — в Лазаревском и Адлерском районах — уже готовы заявки на финансирование проектно-сметной документации. Еще по 15 объектам в трех районах Сочи подготовлен предварительный пакет документов, который сейчас согласовывается с краевыми властями.
К маю 2026 года велось проектирование реконструкции канализационных очистных сооружений «Адлер», «Кудепста», «Дагомыс», «Лазаревское», «Магадан», «Бзугу» и «Якорная Щель». Проектирование пяти из них планируют завершить к концу 2026 года, по «Бзугу» — в 2027-м из-за большого объема работ.
Напомним, что тема водоснабжения Сочи остается одной из самых болезненных для курорта. Еще в 2020 году замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявлял, что для полного решения проблем водоснабжения города потребуется около 100 млрд рублей. В ноябре 2021 года правительство РФ утвердило программу комплексного развития Сочи до 2030 года и выделило порядка 139 млрд рублей на реновацию города — значительная часть средств уже тогда предназначалась для инфраструктуры водоснабжения. А в июле 2025 года глава Сочи Андрей Прошунин рассказал, что город вошел в федеральную программу Минстроя РФ по решению проблем водоснабжения в агломерации.
Одним из ключевых текущих проектов стало строительство магистрального водовода от резервуаров чистой воды «Чайфабрика» до границ Адлерского района. По данным администрации Сочи, износ действующего водовода, построенного еще в 1960-е годы, на осень 2024 года составлял около 90%.
Проблемы с водой на курорте обостряются в курортный сезон. Летом 2025 года сочинский «Водоканал» был вынужден предупредить о рекордной жаре и призвать жителей экономить воду. А в конце августа того же года случилось более 40 аварийных отключений воды за две недели — жители массово жаловались на отсутствие ресурса.
Как писали Юга.ру, Роспотребнадзор подал в суд на мэрию Сочи из-за нарушений с вывозом мусора и состоянием контейнерных площадок.