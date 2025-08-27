Жители Сочи пожаловались на массовые отключения воды. За последние две недели их было более 50

27 августа пресс-служба водоканала Сочи сообщила об очередной аварии на сетях — на водозаборе «Мзымта» в Адлерском районе сломалось электрооборудование. Жители районов Хоста, Светлана, Мацеста, Бытха, Адлерского и Центрального районов, Курортного проспекта и других улиц жалуются, что воды либо нет совсем, либо она идет со слабым напором.

Жители рассказали в соцсетях, что воды также нет в Адлере — в микрорайоне Голубые дали, на улицах Гастелло, Молокова, Кирова, Магнолий, Павлика Морозова и других. Горожане отметили, что некоторые улицы даже не включают в списки пострадавших.



Телеграм-канал Kub Mash написал, что за последние две недели, с 13 по 27 августа, в Сочи произошло около 40 аварийных отключений воды. Юга.ру решили проверить эту информацию и насчитали в соцсетях водоканала курорта около 50 предупреждений об отключениях за этот период.



Помимо этого, пользователи соцсетей пожаловались на работу сочинского водоканала. По их словам, телеграм-канал предприятия стал отключать комментарии, особенно после массовых жалоб. Также водоканал не отвечает на телефонные звонки или перенаправляет людей в администрацию.