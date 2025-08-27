Жители Сочи пожаловались на массовые отключения воды. За последние две недели их было более 50

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Сочи в конце августа произошло множество аварийных отключений воды. Водоканал закрыл комментарии в соцсетях и не отвечает на звонки

27 августа пресс-служба водоканала Сочи сообщила об очередной аварии на сетях — на водозаборе «Мзымта» в Адлерском районе сломалось электрооборудование.

Жители районов Хоста, Светлана, Мацеста, Бытха, Адлерского и Центрального районов, Курортного проспекта и других улиц жалуются, что воды либо нет совсем, либо она идет со слабым напором.

Власти Геленджика ограничили подачу воды:

Жители рассказали в соцсетях, что воды также нет в Адлере — в микрорайоне Голубые дали, на улицах Гастелло, Молокова, Кирова, Магнолий, Павлика Морозова и других. Горожане отметили, что некоторые улицы даже не включают в списки пострадавших.

Телеграм-канал Kub Mash написал, что за последние две недели, с 13 по 27 августа, в Сочи произошло около 40 аварийных отключений воды. Юга.ру решили проверить эту информацию и насчитали в соцсетях водоканала курорта около 50 предупреждений об отключениях за этот период.

Помимо этого, пользователи соцсетей пожаловались на работу сочинского водоканала. По их словам, телеграм-канал предприятия стал отключать комментарии, особенно после массовых жалоб. Также водоканал не отвечает на телефонные звонки или перенаправляет людей в администрацию.

Как писали Юга.ру, в Дагестане жители села вынуждены самостоятельно строить новый водопровод. Для работ они собрали 1 млн рублей.

