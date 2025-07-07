Водоканал Сочи предупредил о рекордной жаре и попросил жителей экономить воду летом
Жителей Сочи призвали сократить расход воды из-за возможного дефицита
7 июля «Водоканал» Сочи сообщил о возможном дефиците ресурса в период высокого туристического сезона. Во второй половине лета курорт ждет несколько температурных рекордов жары. В связи с этим коммунальщики ожидают нехватку воды и жалобы от жителей.
По их мнению, нецелевое использование питьевой воды в основном и становится главной причиной ее дефицита.
«На земельные участки льется вода, которую не только подняли из глубин, но и очистили, вложили колоссальные средства в ее доставку до абонентов предприятия. Пока кто-то тщательно ведет садово-огородную деятельность, кому-то не хватает воды на личные нужны: постирать одежду, помыть посуду и принять душ всей семьей», — считают в сочинском «Водоканале».
Коммунальщики сообщили о предельной загруженностью водозаборов и призвали сократить потребление воды на хозяйственные нужды и использовать ресурс умеренно и бережно.
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