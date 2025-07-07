Водоканал Сочи предупредил о рекордной жаре и попросил жителей экономить воду летом

7 июля «Водоканал» Сочи сообщил о возможном дефиците ресурса в период высокого туристического сезона. Во второй половине лета курорт ждет несколько температурных рекордов жары. В связи с этим коммунальщики ожидают нехватку воды и жалобы от жителей.

По их мнению, нецелевое использование питьевой воды в основном и становится главной причиной ее дефицита.