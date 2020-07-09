Для решения проблем с водоснабжением в Сочи понадобится 100 млрд рублей

Сегодня в Сочи прошло селекторное совещание с замминистром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максимом Егоровым. Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал, что в Сочи во время подготовки к Олимпиаде многое сделали, однако проблема с водой все еще актуальна. У трети жителей курорта нет централизованной системы водоснабжения, а без качественной воды находятся 48 из 80 сел. Очистные сооружения канализации построили в 70-х годах и их износ составляет 70-80% .

«Проблемы кричащие. Надо не латать дыры, а прокладывать новые коммуникации. Если бы начали делать 10 лет назад, была бы одна цена, а сейчас — это миллиарды рублей. Но проблему надо решать — дальше тянуть некуда, последствия для курорта могут быть серьезные», — рассказал Вениамин Кондратьев.