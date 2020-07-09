Для решения проблем с водоснабжением в Сочи понадобится 100 млрд рублей
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 9 июля в Сочи обсудил проблемы водоснабжения города
Сегодня в Сочи прошло селекторное совещание с замминистром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максимом Егоровым. Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал, что в Сочи во время подготовки к Олимпиаде многое сделали, однако проблема с водой все еще актуальна. У трети жителей курорта нет централизованной системы водоснабжения, а без качественной воды находятся 48 из 80 сел. Очистные сооружения канализации построили в 70-х годах и их износ составляет 70-80%.
«Проблемы кричащие. Надо не латать дыры, а прокладывать новые коммуникации. Если бы начали делать 10 лет назад, была бы одна цена, а сейчас — это миллиарды рублей. Но проблему надо решать — дальше тянуть некуда, последствия для курорта могут быть серьезные», — рассказал Вениамин Кондратьев.
Он также напомнил про очистные сооружения «Бзугу», первую очередь которых ввели в 2014 году. Сейчас мощности перегружены и на строительство второй очереди нужно 1,7 млрд рублей. Всего на решение проблем водоснабжения курорта потребуется около 100 млрд рублей.
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В прошлом году Сочи посетили 6 млн отдыхающих. По словам губернатора, город не справится с проблемами даже при поддержке края, поэтому нужна помощь федерального центра. Краснодарский край может разработать дорожную карту поэтапной реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также взять на себя расходы по выполнению ПСД, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Егоров добавил, что проблема очистных сооружений и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в Сочи действительно назрела и ее надо решать.
Напомним, ранее депутаты ЗСК заявили, что на строительство и реконструкцию очистных сооружений Кубани понадобится 37 млрд рублей.
В конце мая на аварийном водопроводе — Троицком (ТГВ) — ввели новую ветку взамен наиболее старого участка. Ранее на нем часто происходили аварии, из-за чего без воды оставались Новороссийск, Геленджик и Крымский район.
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