За год Краснодар опустился на 30 позиций в рейтинге по качеству жизни

Эксперты составили рейтинг российских городов по качеству жизни в 2024 году

Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал рейтинг российских городов по качеству жизни по итогам 2024 года. Краснодар оказался на 43 месте. Среди главных проблем города эксперты назвали экологию, условия для ведения бизнеса, образование и культуру. В 2021 и 2023 годах Краснодар занимал 14 место.

Ставрополь оказался на 21 позиции рейтинга, а Ростов-на-Дону — на 40.



Напомним, что с начала 2024 года Краснодар опустился на 11 позиций в рейтинге по качеству жизни.

В топ-10 городов по итогам 2024 года вошли:

Москва;

Грозный;

Санкт-Петербург;

Сочи;

Махачкала;

Симферополь;

Владикавказ;

Владимир;

Севастополь;

Калуга.

На их позиции повлияли такие факторы, как уровень материального благополучия, доступность недвижимости, качество медицины, культурные ценности, образование, а также состояние дорог и транспорта, ЖКХ и экологии.



Сам индекс состоит из совокупности результатов социального мониторинга и из данных статистики.