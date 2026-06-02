Число отравившихся людей в кафе Пятигорска увеличилось до 70 — у некоторых обнаружили сальмонеллу. Следком возбудил уголовное дело

В кафе Пятигорска отравились 70 человек, 59 из них госпитализированы. У девяти пациентов нашли сальмонеллу

Предыстория. 30 мая в одном из кафе Пятигорска отравились 9 человек, позднее число пострадавших выросло до 50. Все горожане были посетителями одного заведения. Следком и прокуратура начали проверку.

2 июня агенство ТАСС со ссылкой на Минздрав Ставропольского края сообщило, что число отравившихся людей в кафе Пятигорска выросло до 70. 59 из них находятся в больнице.

В ведомстве заявили, что пострадавшим оказывают необходимую помощь, а ситуацию держат под контролем.