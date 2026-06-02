Число отравившихся людей в кафе Пятигорска увеличилось до 70 — у некоторых обнаружили сальмонеллу. Следком возбудил уголовное дело

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
В кафе Пятигорска отравились 70 человек, 59 из них госпитализированы. У девяти пациентов нашли сальмонеллу

Предыстория. 30 мая в одном из кафе Пятигорска отравились 9 человек, позднее число пострадавших выросло до 50. Все горожане были посетителями одного заведения. Следком и прокуратура начали проверку. 

2 июня агенство ТАСС со ссылкой на Минздрав Ставропольского края сообщило, что число отравившихся людей в кафе Пятигорска выросло до 70. 59 из них находятся в больнице. 

В ведомстве заявили, что пострадавшим оказывают необходимую помощь, а ситуацию держат под контролем.

Также пресс-служба Роспотребнадзора Ставропольского края сообщила, что у девяти пациентов обнаружили маркеры сальмонелл. Проводится эпидемиологическое расследование.

Сальмонеллы могут передаваться человеку от животных. Источником инфекции являются домашние птицы, свиньи и крупный рогатый скот. Самый частый путь передачи инфекции — пищевой: через зараженные продукты (сырое мясо, птицу, сырые или недоваренные яйца) и воду. 

Также известно, что Следственный комитет Ставрополья возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (ст.236 УК РФ). 

«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
«Еще два дня дождей — и нас затопит»
