Краснодар стал лидером рейтинга по строительству жилья в РФ

Краснодар занял первое место в рейтинге российских городов по масштабам строительства квартир на одного жителя

10 марта агентство «РИА Новости» сообщило, что Краснодар возглавил рейтинг городов РФ по строительству недвижимости. Согласно данным исследования, сейчас в столице Кубани возводят 4,39 кв. метров жилья в расчете на одного человека.



Второе место в рейтинге занял город Тюмень, где на одного жителя приходится 3,93 кв. метров строящихся квартир. На третьей строчке оказался Майкоп с показателем 3,57 кв. метров. В Ростове-на-Дону объем строительства составляет 3,45 кв. метров на человека.

В Краснодаре строят быстрее, чем продают: Город вошел в топ-10 миллионников по нереализованности готового жилья

Аутсайдерами рейтинга стали Саратов (0,11 кв. метров), Нижний Тагил (0,15 кв. метров), Новокузнецк (0,16 кв. метров) и Комсомольск-на-Амуре (0,18 кв. метров). По данным СМИ на январь 2026 года, в России возводят почти 116 млн кв. метров недвижимости — это примерно 2,36 млн квартир.