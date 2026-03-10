Краснодар стал лидером рейтинга по строительству жилья в РФ

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Краснодар занял первое место в рейтинге российских городов по масштабам строительства квартир на одного жителя

10 марта агентство «РИА Новости» сообщило, что Краснодар возглавил рейтинг городов РФ по строительству недвижимости. Согласно данным исследования, сейчас в столице Кубани возводят 4,39 кв. метров жилья в расчете на одного человека.

Второе место в рейтинге занял город Тюмень, где на одного жителя приходится 3,93 кв. метров строящихся квартир. На третьей строчке оказался Майкоп с показателем 3,57 кв. метров. В Ростове-на-Дону объем строительства составляет 3,45 кв. метров на человека.

В Краснодаре строят быстрее, чем продают:

Аутсайдерами рейтинга стали Саратов (0,11 кв. метров), Нижний Тагил (0,15 кв. метров), Новокузнецк (0,16 кв. метров) и Комсомольск-на-Амуре (0,18 кв. метров).

По данным СМИ на январь 2026 года, в России возводят почти 116 млн кв. метров недвижимости — это примерно 2,36 млн квартир.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре для покупки «однушки» в ипотеку необходима зарплата почти в 100 тыс. рублей.

Жилье Инфраструктура Краснодар Недвижимость общество Рейтинги Строительство

Новости

Гоголь, Шекспир, Гюго. В Краснодаре в кино покажут два российских спектакля и оперу из театра Неаполя
Жителя Краснодарского края оштрафовали за экстремистское фото в мессенджере Max. Это первый случай в РФ
Книжный рынок Краснодара объявил сбор ненужной литературы
В Краснодаре отложили ремонт подъезда к Тургеневскому мосту за 85 млн рублей. В чем причина?
В Краснодаре покажут «Крик 7». Узнали кодовое название
«Женские деньги». В Краснодаре феминистка расскажет, как создать капитал на фондовом рынке

Лента новостей

Реклама на сайте