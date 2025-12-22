Краснодарский край вошел в топ-10 рейтинга лучших регионов РФ. На последнем месте — Ингушетия

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Эксперты опубликовали итоговый рейтинг регионов России за 2025 год

Аналитики «РИА Новости» поделились итоговым рейтингом регионов России за 2025 год. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Также в первую десятку итогового рейтинга вошли Татарстан, Свердловская и Нижегородская области, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тульская и Ростовская области.

В Краснодаре строят быстрее, чем продают:

По данным экспертов, аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия, Тува, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Хакасия, Северная Осетия — Алания, Чечня и Забайкальский край.

По сравнению с 2024 годом наилучшую динамику показали Удмуртия и Крым. Регионы поднялись на восемь позиций. Самое сильное снижение динамики наблюдалось у Мурманской области и Камчатского края, которые потеряли в рейтинге 2025 года десять и восемь позиций соответственно.

Итоговый рейтинг составили исходя из средних баллов регионов РФ по таким показателям, как: качество жизни, социально-экономическое положение, рынок труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие, приверженность здоровому образу жизни.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял 45 место в экологическом рейтинге. С лета регион потерял пять позиций.

Город Краснодар общество Рейтинги Экономика

Новости

Музыкальный фестиваль «Лестница в небо» пройдет в 2026 году на событийной площадке Краснодара
Штраф в 170 млн рублей и 15 лет колонии. В Краснодаре экс-председательнице Ростоблсуда вынесли приговор
Жители Ставрополья заметили в небе «паровозик» из летательных объектов. Что это было?
Минобрнауки планирует сократить 45 тыс. платных мест в вузах по 40 направлениям
Cреднестатистический житель Краснодарского края с начала года выпил 56,7 литров алкоголя
Новый удар по отелям. Администрация Анапы потребовала снести пляжные навесы за свой счет

Лента новостей

Реклама на сайте