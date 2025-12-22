Краснодарский край вошел в топ-10 рейтинга лучших регионов РФ. На последнем месте — Ингушетия
Эксперты опубликовали итоговый рейтинг регионов России за 2025 год
Аналитики «РИА Новости» поделились итоговым рейтингом регионов России за 2025 год. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Также в первую десятку итогового рейтинга вошли Татарстан, Свердловская и Нижегородская области, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тульская и Ростовская области.
По данным экспертов, аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия, Тува, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Хакасия, Северная Осетия — Алания, Чечня и Забайкальский край.
По сравнению с 2024 годом наилучшую динамику показали Удмуртия и Крым. Регионы поднялись на восемь позиций. Самое сильное снижение динамики наблюдалось у Мурманской области и Камчатского края, которые потеряли в рейтинге 2025 года десять и восемь позиций соответственно.
Итоговый рейтинг составили исходя из средних баллов регионов РФ по таким показателям, как: качество жизни, социально-экономическое положение, рынок труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие, приверженность здоровому образу жизни.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял 45 место в экологическом рейтинге. С лета регион потерял пять позиций.