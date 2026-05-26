Зомби атакуют. В Краснодаре покажут и обсудят хоррор «Колония» от создателя «Поезда в Пусан»

В Краснодаре южнокорейский зомби-хоррор «Колония» покажут за три недели до официальной премьеры (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 27 мая премьеру южнокорейского хоррора «Колония». Ленту покажут в Краснодаре за три недели до всероссийского старта.

Ленту снял Ен Сан Хо — автор мирового хита «Поезд в Пусан» 2016 года. После этой ленты его карьера взлетела. В том же году он основал компанию Studio AA, а затем снял «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Его фильм «Зов ада» тоже стал большим хитом на Netflix.