Зомби атакуют. В Краснодаре покажут и обсудят хоррор «Колония» от создателя «Поезда в Пусан»
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 27 мая премьеру южнокорейского хоррора «Колония». Ленту покажут в Краснодаре за три недели до всероссийского старта.
Ленту снял Ен Сан Хо — автор мирового хита «Поезд в Пусан» 2016 года. После этой ленты его карьера взлетела. В том же году он основал компанию Studio AA, а затем снял «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Его фильм «Зов ада» тоже стал большим хитом на Netflix.
Отчуждение, композиция и тишина:
«Колония» — возвращение режиссера к зомби-жанру. Режиссер перенес действие в огромный выставочный центр, где зараженные мутируют и объединяются.
После просмотра картину можно будет обсудить с кинокритиком Виктором Венгерским. Начало показа в 19:30 в кинотеатре «Монитор СБС». Стоимость билетов и другие подробности можно уточнить у организаторов.
