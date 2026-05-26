Зомби атакуют. В Краснодаре покажут и обсудят хоррор «Колония» от создателя «Поезда в Пусан»

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Колония» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»
    Кадр из трейлера к фильму «Колония» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»

В Краснодаре южнокорейский зомби-хоррор «Колония» покажут за три недели до официальной премьеры (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 27 мая премьеру южнокорейского хоррора «Колония». Ленту покажут в Краснодаре за три недели до всероссийского старта.

Ленту снял Ен Сан Хо — автор мирового хита «Поезд в Пусан» 2016 года. После этой ленты его карьера взлетела. В том же году он основал компанию Studio AA, а затем снял «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Его фильм «Зов ада» тоже стал большим хитом на Netflix.

Отчуждение, композиция и тишина:

«Колония» — возвращение режиссера к зомби-жанру. Режиссер перенес действие в огромный выставочный центр, где зараженные мутируют и объединяются.

После просмотра картину можно будет обсудить с кинокритиком Виктором Венгерским. Начало показа в 19:30 в кинотеатре «Монитор СБС». Стоимость билетов и другие подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино показывают экшен-комедию «Грязные деньги» Гая Ричи.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

Новости

Компаньона владельца «Мартона» и экс-судью Момотова лишили неприкосновенности
Погибли два человека, рушится старинный мост и закрыты дороги. Наводнение пришло в регионы Северного Кавказа
Каждый четвертый — за кремацию. ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к похоронам
«Шли дожди и был сильный ветер». Глава Туапсинского округа объяснил, почему крышу разрушенного дроном дома не могут починить с ноября
Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи за отказ передавать данные об IP-адресах — они помогают выявлять использование VPN
Бывший вице-губернатор Кубани Сергей Власов погиб на СВО. Он ушел туда после приговора за взятку

Лента новостей

Реклама на сайте