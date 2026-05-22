Фиолетовый Прованс: в парке «Краснодар» расцвел шалфей

В парке «Краснодар» расцвел фиолетовый шалфей. Пик цветения наступит совсем скоро

20 мая в телеграм-канале парка «Краснодар» сообщили, что в Террасированном саду уже расцвел шалфей. Растение уже приобрело насыщенный фиолетовый цвет и с каждым днем становится ярче.

В сообществе отметили, что до пика цветения осталось немного времени, но шалфей уже сейчас привлекает гостей. Скоро фиолетовые поля притянут еще больше посетителей — это одно из любимых мест для фотосессий в парке.

Отметим, что обычно шалфей начинает цвести в мае, а спустя несколько недель — после пика цветения — его обрезают. Точные сроки могут сдвигаться из-за погодных условий. Например, в этом году шалфей расцвел немного позже из-за холодного мая. В июле и августе растение цветет повторно — поля становятся менее плотными, но яркий фиолетовый цвет сохраняется.

Шалфей находится в Террасированном саду. Он расположен недалеко от ресторана «Краснодар» и бургерной. Чтобы увидеть растение, лучше всего заходить в парк со стороны улицы Восточно-Кругликовской.

Как писали Юга.ру, в мае в соцсетях показали фото новых объектов парка «Краснодар».

