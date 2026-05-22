Информация об аресте бывшего первого вице-мэра Сочи оказалась фейком — СМИ

Краснодарский край

  © Фото Родиона Бикуса
По данным некоторых СМИ, бывшего сочинского чиновника Дениса Юрковского не арестовывали

Предыстория. 21 мая журналист Андрей Кошик со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщил о задержании бывшего первого вице-мэра Сочи и руководителя департамента строительства Краснодарского края Дениса Юрковского.

21 мая «Коммерсантъ» сообщил, что информация о задержании Дениса Юрковского не соответствует действительности. Об этом изданию заявил другой источник.

Официальных комментариев пока не поступало. Юга.ру проверили телеграм-каналы региональный полиции и Следственного комитета — информации о задержании Юрковского действительно нет.

При этом источник портала Sochi1.ru подтверждал данные Андрея Кошика.

Как писали Юга.ру, в январе Генпрокуратура добилась конфискации имущества экс-мэра Сочи Копайгородского и его сообщников на 1,6 млрд рублей.

Журналистика Полиция СМИ Сочи Чиновники

