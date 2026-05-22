Информация об аресте бывшего первого вице-мэра Сочи оказалась фейком — СМИ

По данным некоторых СМИ, бывшего сочинского чиновника Дениса Юрковского не арестовывали

Предыстория. 21 мая журналист Андрей Кошик со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщил о задержании бывшего первого вице-мэра Сочи и руководителя департамента строительства Краснодарского края Дениса Юрковского.

21 мая «Коммерсантъ» сообщил, что информация о задержании Дениса Юрковского не соответствует действительности. Об этом изданию заявил другой источник.