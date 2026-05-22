В Туапсе установили первую из восьми бронзовых скульптур енотов

21 мая администрация Туапсинского муниципального округа сообщила в своем телеграм-канале, что на набережной Туапсе появилась первая фигура из городского проекта «Туапсеноты». Это бронзовый енот-дедушка по имени Енотыч — первая из восьми запланированных скульптур. Место выбрали неслучайно: енот изображен рыбаком, а в его ведре — только что пойманная ставрида, давний неофициальный символ Туапсе.

Напомним, что идею «Туапсенотов» предложили местные жители Эдуард Сарбаев и Ирина Савенко, а в конце марта ее положительно оценил глава Туапсинского округа Сергей Бойко, отметив, что проект привлечет внимание туристов. Всего в бронзовую семью войдут восемь енотов: бабушка, дедушка, мама, папа, трое сыновей и дочка. Следующей, по данным администрации округа, установят бабушку.

Фигуры расставят по разным локациям так, чтобы за время короткой прогулки человек мог отыскать всю семейку — получится своего рода квест для гостей и жителей города. На каждой скульптуре разместят QR-код: отсканировав его, можно будет узнать историю создания объекта и другие факты о проекте. Авторы рассчитывают, что семейство бронзовых енотов станет неофициальным символом Туапсе по аналогии с грибами с глазами в Рязани или хомлинами в Калининграде.