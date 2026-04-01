Семейство бронзовых енотов станет новым символом Туапсе

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Восемь мини-скульптур енотов с QR-кодами «поселят» в разных районах Туапсе

31 марта глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что к нему обратились супруги Эдуард Сарбаев и Ирина Савенко. Пара предложила создать «Туапсенотов» — неофициальных символов города. Это будут маленькие бронзовые скульптуры восьми енотов: бабушка, дедушка, мама, папа, трое сыновей и дочка.

В администрации идею оценили положительно. Чиновник отметил, что она привлечет внимание туристов к району. Сейчас вместе со специалистами управления архитектуры и градостроительства прорабатываются конкретные локации, где поселятся бронзовые зверьки.

«Курортная романтика и лето»:

По задумке авторов, еноты будут располагаться таким образом, чтобы за непродолжительное время человек мог отыскать всю семейку. Получится своего рода квест для гостей и жителей города.

На каждой мини-скульптуре разместят QR-код. Отсканировав его, можно будет узнать историю создания «Туапсенотов» и много других интересных подробностей. Все расходы на создание и установку энтузиасты взяли на себя.

Сергей Бойко напомнил, что подобные арт-объекты уже есть в других городах России. Например, в Рязани — знаменитые «грибы с глазами», в Калининграде — семейство хомлинов, в Костроме — зайцы деда Мазая.

В Туапсинском районе обитает много енотов, которые нередко становятся героями забавных историй. Теперь у них появится художественное воплощение.

Как писали Юга.ру, в июне 2024 года в Новороссийске появились мини-мозаики с мышами. В апреле 2025-го — панно с птицами.

