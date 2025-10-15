Как жители Новороссийска справляются с последствиями атаки БПЛА

24 сентября в результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадали 122 квартиры. Наибольший ущерб получил дом, расположенный на улице Шевченко, 55. Редакция Юга.ру поговорила с двумя новороссийцами, проживающими там.

Что случилось? В результате дневной атаки беспилотников на Новороссийск 24 сентября погибли два человека, еще 12 получили ранения. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Атака привела к повреждению семи зданий, среди которых многоквартирные жилые дома, гостиница «Новороссийск» и офис Каспийского трубопроводного консорциума. Кроме того, пострадали 20 автомобилей, три из которых сгорели полностью. Власти организовали компенсации пострадавшим. Семьям погибших будет выплачено по 1,5 млн рублей. Пострадавшие, в зависимости от степени тяжести вреда здоровью, получат от 300 до 600 тыс. рублей. Также предусмотрены единовременная материальная помощь в размере 15 тыс. рублей на человека и компенсации за частичную (75 тыс. рублей) или полную (150 тыс. рублей) утрату имущества первой необходимости. На данный момент выплаты получили уже более 100 человек. Наиболее серьезные повреждения у многоквартирного дома на Шевченко, 55, где обломки беспилотника разрушили кровлю, систему отопления, окна и фасад. Ситуацию усугубили недавние ливни: после снятия поврежденной кровли для ремонта временное покрытие из пленки не выдержало напора воды. Городские власти планируют завершить основной объем работ в пострадавшей многоэтажке к 1 ноября. В первую очередь ремонтируют крышу и систему отопления, чтобы успеть до зимы. Специалисты уже начали демонтировать разрушенные элементы кровли.

«Срочно приезжай, к нам прилетело» Днем 24 сентября Игорь [имена героев материала изменены. — Прим. Юга.ру] находился в рабочей поездке в Геленджике. О случившемся он узнал из панического звонка супруги. «Она позвонила и страшным, не своим голосом, перепуганным, сказала: «Игорь, срочно приезжай, к нам в квартиру прилетело», — вспоминает он. Он немедленно отправился в Новороссийск. «Уже по пути, в Кабардинке, откуда через бухту было видно мой дом, я увидел пожар, дым столбом. Понял, что это мой дом горит», — рассказывает Игорь. Его соседу Дмитрию с женой Анастасией, с которыми тоже пообщалась редакция, в каком-то смысле повезло — именно в этот день они временно переехали к родителям супруги, чтобы начать ремонт в ванной. «Благо, что рабочие задержались и не начали ничего там делать», — отмечает Дмитрий. Новость застала их в виде сообщений от знакомых. «Насте скинули видео, где видно, как горит крыша нашего дома, потом кто-то скинул фото балкона», — говорит он. Семья решила дождаться окончания работы экстренных служб, действиями которых Дмитрий остался доволен. «Ребята [из МЧС] справились хорошо, особенно с учетом того, что им приходилось прятаться, так как работать приходилось во время атаки. Дальше крыши пожар не распространился», — подчеркнул он.

Квартира Дмитрия после атаки БПЛА © Фото предоставлено героем материала, Юга.ру

Ущерб и временное жилье Когда экстренные службы завершили работу, жильцы смогли оценить масштаб потерь. У Игоря практически полностью была уничтожена кухня — и мебель, и бытовая техника. В комнате пострадали натяжные потолки, кондиционер, диваны и другая мебель. Балкон, по словам жильца, полностью разрушен и подлежит замене. «Плюс осколками посекло весь ламинат, его тоже нужно перекладывать, — добавляет он. — По цене я тут пока сказать не могу, но это тысяч, наверное, 300». Первым делом, зайдя в квартиру, семья эвакуировала перепуганных кошек, которые «прятались кто где». Квартира Дмитрия тоже серьезно пострадала. «Повреждена кухня, зал и коридор. Есть утерянная бытовая техника и мебель. Уничтожен утепленный балкон», — перечисляет он. Вопрос с жильем обе семьи решили своими силами, хотя власти и организовали пункт временного размещения для всех пострадавших. Семья Игоря нашла приют у друзей, которые предложили им свою пустующую квартиру: «Они нам ее отдали во временное жительство, скажем так, совершенно безвозмездно, за что им большое спасибо». Дмитрий с женой остались у родственников, куда и так планировали переехать на время ремонта.

Пути к компенсации Сразу после происшествия начался сложный этап взаимодействия с официальными структурами и оценки ущерба. Представители администрации, по словам жителей, отреагировали оперативно. «Власти были на месте уже в тот же день, а на следующий день они ходили с обходом. Все смотрели, фотографировали», — рассказывает Дмитрий. Игорь подтверждает: «Представители администрации приходили, все описывали». Обеим семьям власти пообещали финансовую поддержку. «Итого от администрации мы получили 180 тысяч на двоих», — говорит Игорь, уточняя, что эта сумма, «конечно же, не перекроет полностью всего, но хоть часть какую-то сделать можно». При этом он отмечает, что компенсация покрывает только предметы первой необходимости, такие как холодильник. «К сожалению, ни кондиционер, там, ни какие-то шкафы не учитываются, за это компенсировать ничего не будут», — поясняет Игорь. Семья Дмитрия компенсации пока не получила. «Обещают по 90 тысяч на каждого проживающего. Некоторым соседям, которые подали документы раньше, уже приходят выплаты», — добавил он. У Дмитрия квартира была застрахована в одной из крупных компаний. Он сразу же связался со страховщиками. «Позвонили на горячую линию, они зафиксировали обращение по страховому случаю, далее завели дело, попросили постановление по этой ситуации», — рассказывает он. Получив в администрации необходимый документ о введении режима ЧС, он передал его в компанию. «На прошлой неделе приехал инспектор, все осмотрел, отснял, замерил. Сейчас ждем, когда все посчитают», — подытожил Дмитрий. У Игоря ситуация иная. «Страховки никакой у нас нету, так что со страховой компанией никак не взаимодействовали», — говорит он. Для его семьи единственным источником компенсации, помимо собственных средств, остается помощь от государства.

Квартира Игоря после атаки БПЛА © Фото предоставлено героем материала, Юга.ру

Квартира Игоря после атаки БПЛА © Фото предоставлено героем материала, Юга.ру

Восстановительные работы и новые проблемы Пока жители решают финансовые вопросы, их дом уже начал меняться. Власти приступили к восстановительным работам, однако вместе с надеждой на скорый ремонт появились и новые, неотложные проблемы. За счет государства уже восстанавливают крышу и фасад, а также замерили окна для замены — ее обещают начать в ближайшее время. «Плюс уже работают люди по восстановлению дома», — подтверждает Дмитрий. Для Игоря нашлась и еще одна хорошая новость: «Из приятного, из плюсов, что администрация пообещала нам полностью застеклить балкон. Ну, это, конечно, уже радует».

