90 тысяч от государства и протекающая крыша. Как жители Новороссийска справляются с последствиями атаки БПЛА
24 сентября в результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадали 122 квартиры. Наибольший ущерб получил дом, расположенный на улице Шевченко, 55.
Редакция Юга.ру поговорила с двумя новороссийцами, проживающими там.
Что случилось?
В результате дневной атаки беспилотников на Новороссийск 24 сентября погибли два человека, еще 12 получили ранения. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.
Атака привела к повреждению семи зданий, среди которых многоквартирные жилые дома, гостиница «Новороссийск» и офис Каспийского трубопроводного консорциума. Кроме того, пострадали 20 автомобилей, три из которых сгорели полностью.
Власти организовали компенсации пострадавшим. Семьям погибших будет выплачено по 1,5 млн рублей. Пострадавшие, в зависимости от степени тяжести вреда здоровью, получат от 300 до 600 тыс. рублей. Также предусмотрены единовременная материальная помощь в размере 15 тыс. рублей на человека и компенсации за частичную (75 тыс. рублей) или полную (150 тыс. рублей) утрату имущества первой необходимости. На данный момент выплаты получили уже более 100 человек.
Наиболее серьезные повреждения у многоквартирного дома на Шевченко, 55, где обломки беспилотника разрушили кровлю, систему отопления, окна и фасад. Ситуацию усугубили недавние ливни: после снятия поврежденной кровли для ремонта временное покрытие из пленки не выдержало напора воды.
Городские власти планируют завершить основной объем работ в пострадавшей многоэтажке к 1 ноября. В первую очередь ремонтируют крышу и систему отопления, чтобы успеть до зимы. Специалисты уже начали демонтировать разрушенные элементы кровли.
«Срочно приезжай, к нам прилетело»
Днем 24 сентября Игорь [имена героев материала изменены. — Прим. Юга.ру] находился в рабочей поездке в Геленджике. О случившемся он узнал из панического звонка супруги. «Она позвонила и страшным, не своим голосом, перепуганным, сказала: «Игорь, срочно приезжай, к нам в квартиру прилетело», — вспоминает он.
Он немедленно отправился в Новороссийск. «Уже по пути, в Кабардинке, откуда через бухту было видно мой дом, я увидел пожар, дым столбом. Понял, что это мой дом горит», — рассказывает Игорь.
Его соседу Дмитрию с женой Анастасией, с которыми тоже пообщалась редакция, в каком-то смысле повезло — именно в этот день они временно переехали к родителям супруги, чтобы начать ремонт в ванной. «Благо, что рабочие задержались и не начали ничего там делать», — отмечает Дмитрий. Новость застала их в виде сообщений от знакомых. «Насте скинули видео, где видно, как горит крыша нашего дома, потом кто-то скинул фото балкона», — говорит он. Семья решила дождаться окончания работы экстренных служб, действиями которых Дмитрий остался доволен. «Ребята [из МЧС] справились хорошо, особенно с учетом того, что им приходилось прятаться, так как работать приходилось во время атаки. Дальше крыши пожар не распространился», — подчеркнул он.
Ущерб и временное жилье
Когда экстренные службы завершили работу, жильцы смогли оценить масштаб потерь. У Игоря практически полностью была уничтожена кухня — и мебель, и бытовая техника. В комнате пострадали натяжные потолки, кондиционер, диваны и другая мебель. Балкон, по словам жильца, полностью разрушен и подлежит замене. «Плюс осколками посекло весь ламинат, его тоже нужно перекладывать, — добавляет он. — По цене я тут пока сказать не могу, но это тысяч, наверное, 300». Первым делом, зайдя в квартиру, семья эвакуировала перепуганных кошек, которые «прятались кто где».
Квартира Дмитрия тоже серьезно пострадала. «Повреждена кухня, зал и коридор. Есть утерянная бытовая техника и мебель. Уничтожен утепленный балкон», — перечисляет он.
Вопрос с жильем обе семьи решили своими силами, хотя власти и организовали пункт временного размещения для всех пострадавших. Семья Игоря нашла приют у друзей, которые предложили им свою пустующую квартиру: «Они нам ее отдали во временное жительство, скажем так, совершенно безвозмездно, за что им большое спасибо». Дмитрий с женой остались у родственников, куда и так планировали переехать на время ремонта.
Пути к компенсации
Сразу после происшествия начался сложный этап взаимодействия с официальными структурами и оценки ущерба.
Представители администрации, по словам жителей, отреагировали оперативно. «Власти были на месте уже в тот же день, а на следующий день они ходили с обходом. Все смотрели, фотографировали», — рассказывает Дмитрий. Игорь подтверждает: «Представители администрации приходили, все описывали».
Обеим семьям власти пообещали финансовую поддержку. «Итого от администрации мы получили 180 тысяч на двоих», — говорит Игорь, уточняя, что эта сумма, «конечно же, не перекроет полностью всего, но хоть часть какую-то сделать можно». При этом он отмечает, что компенсация покрывает только предметы первой необходимости, такие как холодильник. «К сожалению, ни кондиционер, там, ни какие-то шкафы не учитываются, за это компенсировать ничего не будут», — поясняет Игорь.
Семья Дмитрия компенсации пока не получила. «Обещают по 90 тысяч на каждого проживающего. Некоторым соседям, которые подали документы раньше, уже приходят выплаты», — добавил он.
У Дмитрия квартира была застрахована в одной из крупных компаний. Он сразу же связался со страховщиками. «Позвонили на горячую линию, они зафиксировали обращение по страховому случаю, далее завели дело, попросили постановление по этой ситуации», — рассказывает он. Получив в администрации необходимый документ о введении режима ЧС, он передал его в компанию. «На прошлой неделе приехал инспектор, все осмотрел, отснял, замерил. Сейчас ждем, когда все посчитают», — подытожил Дмитрий.
У Игоря ситуация иная. «Страховки никакой у нас нету, так что со страховой компанией никак не взаимодействовали», — говорит он. Для его семьи единственным источником компенсации, помимо собственных средств, остается помощь от государства.
Восстановительные работы и новые проблемы
Пока жители решают финансовые вопросы, их дом уже начал меняться. Власти приступили к восстановительным работам, однако вместе с надеждой на скорый ремонт появились и новые, неотложные проблемы.
За счет государства уже восстанавливают крышу и фасад, а также замерили окна для замены — ее обещают начать в ближайшее время. «Плюс уже работают люди по восстановлению дома», — подтверждает Дмитрий. Для Игоря нашлась и еще одна хорошая новость: «Из приятного, из плюсов, что администрация пообещала нам полностью застеклить балкон. Ну, это, конечно, уже радует».
Некоторые жители, как Дмитрий, стараются активно участвовать в планировании будущего ремонта. Понимая, что стандартные решения от подрядчиков могут их не устроить, они договариваются об индивидуальном подходе. «Мы, конечно, попросили балкон не стеклить, потому что они собираются ставить простые стеклопакеты, а балкон у нас был утеплен, — объясняет он. — Также попросили не стелить линолеум и вообще сделать просто предчистовой ремонт, а мы уже дальше сами доделаем с выплат».
Однако, пока идет восстановление крыши, жители столкнулись с новой угрозой. «Сейчас уже пошли дожди, и началось подтопление практически всех квартир верхних этажей по всему дому», — рассказывает Игорь. Проблема усугубляется тем, что вода находит путь вниз. «В некоторых квартирах прямо по стояку вода уже дошла до первого этажа», — говорит он.
Но, по словам героев материала, все эти проблемы — решаемы. Как говорит Дмитрий, в конечном счете важно лишь одно: «Главное, что мы не пострадали».