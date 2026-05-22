Звери, птицы, рыбы. В Краснодаре пройдет выставка об образе животного в русском и мировом искусстве
В музее им. Коваленко покажут, как художники изображали животных в разные исторические эпохи (0+)
Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 23 мая открытие выставки «Звери. Птицы. Рыбы». В экспозицию вошло больше 100 произведений живописи, графики, предметов декоративно-прикладного искусства и скульптуры.
Среди авторов — Николай Сверчков, Франс Снейдерс, Илларион Прянишников, Матвей Добров, Ян ван Кессель, Ридингер Иоган Элиас, Алексей Паршков, Владимир Солодовник, Федор Алексеенко, Александр Глуховцев.
Основная идея выставки — продемонстрировать эволюцию образа животного в русском и мировом искусстве от Средневековья до современности: от аллегорического символа к индивидуальному персонажу.
Читайте также:
«В разные исторические эпохи изображения животных имели свои особенности — от схематичности и сказочности до реалистичности. На одних животные являются смысловым центром, на других лишь присутствуют в различных жанрах — бытовом, историческом, батальном. На третьих выполняют роль второстепенных элементов, призванных оживить картину», — рассказали организаторы.
Выставка будет работать до 26 июля на улице Красной, 13. Стоимость посещения и другие подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 24 мая пройдет однодневная выставка с элементами перформанса, экспонаты которой будут интерактивными.