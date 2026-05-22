Звери, птицы, рыбы. В Краснодаре пройдет выставка об образе животного в русском и мировом искусстве

В музее им. Коваленко покажут, как художники изображали животных в разные исторические эпохи (0+)

Основная идея выставки — продемонстрировать эволюцию образа животного в русском и мировом искусстве от Средневековья до современности: от аллегорического символа к индивидуальному персонажу.

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 23 мая открытие выставки «Звери. Птицы. Рыбы». В экспозицию вошло больше 100 произведений живописи, графики, предметов декоративно-прикладного искусства и скульптуры.

«В разные исторические эпохи изображения животных имели свои особенности — от схематичности и сказочности до реалистичности. На одних животные являются смысловым центром, на других лишь присутствуют в различных жанрах — бытовом, историческом, батальном. На третьих выполняют роль второстепенных элементов, призванных оживить картину», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 26 июля на улице Красной, 13. Стоимость посещения и другие подробности можно уточнить у организаторов.