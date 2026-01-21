Дроны атаковали аул Новая Адыгея под Краснодаром. Пострадали 11 человек

Адыгея

  • Последствия атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея © Фото из t.me/muratkumpilov
    Последствия атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея © Фото из t.me/muratkumpilov

В Адыгее ввели режим ЧС из-за атаки БПЛА в Тахтамукайском районе

20 января глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что Тахтамукайский район республики атаковали беспилотники. Обломки упали в районе ЖК «Дарград» в ауле Новая Адыгея.

Произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По предварительной информации, сгорели 15 автомобилей и пострадали 25.

Жителей эвакуировали. На территории базы отдыха «Шапсуг» открыли пункт временного размещения.

«Администрация муниципалитета вводит режим ЧС районного уровня. Это поможет эффективнее объединить работу всех служб и ведомств. С утра начнется комплексная работа по оценке ущерба и выработке плана по возвращению к нормальной жизнедеятельности», — заявил Кумпилов.

Пострадали 11 человек, из них в больницу госпитализировали девять, в том числе двоих детей. Допускать людей в дома и квартиры будут по мере завершения обследования территорий.

Как писали Юга.ру, 14 января в Ростовской области при атаке БПЛА погиб один человек и четверо получили ранения.

