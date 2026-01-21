Дроны атаковали аул Новая Адыгея под Краснодаром. Пострадали 11 человек
В Адыгее ввели режим ЧС из-за атаки БПЛА в Тахтамукайском районе
20 января глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что Тахтамукайский район республики атаковали беспилотники. Обломки упали в районе ЖК «Дарград» в ауле Новая Адыгея.
Произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По предварительной информации, сгорели 15 автомобилей и пострадали 25.
Жителей эвакуировали. На территории базы отдыха «Шапсуг» открыли пункт временного размещения.
«Администрация муниципалитета вводит режим ЧС районного уровня. Это поможет эффективнее объединить работу всех служб и ведомств. С утра начнется комплексная работа по оценке ущерба и выработке плана по возвращению к нормальной жизнедеятельности», — заявил Кумпилов.
Пострадали 11 человек, из них в больницу госпитализировали девять, в том числе двоих детей. Допускать людей в дома и квартиры будут по мере завершения обследования территорий.
