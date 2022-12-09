В Краснодаре умер пятимесячный ребёнок. Соседи утверждают, что родители неоднократно оставляли его дома одного

Информация об этом появилась в одном из местных пабликов, куда написал житель указанной многоэтажки. По его словам, неравнодушные соседи не раз обращались в детскую поликлинику № 13, звонили по телефону 112 и в полицию.

«Всё с одним и тем же вопросом: никто не видит ребёнка, а иногда даже и не слышит, на улицу его никто не выводит. После того, как стали замечать эту пару на улице вдвоём, то стало понятно, что ребёнка оставляют одного», — говорится в посте.

По словам жителя, 17 ноября соседи передали информацию в поликлинику № 13 врачу Васильеву. Заявку приняли, и 24 ноября на указанный адрес пришли сотрудница ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних — прим. Юга.ру) с участковым. Соцработники стучали в дверь квартиры, но им никто не открыл, после чего они вызвали наряд полиции, который не приехал. Всё это происходило около 14:00.

В тот же день около 21:00 ребёнок умер. Мать заявила, что малыш упал между кроватями головой вниз. Скорая пыталась реанимировать его и отвезла в БСМП в состоянии клинической смерти.

«Есть доказательство, того что эти «родители» отсутствовали более восьми часов, их просто не было дома. Хочется отметить, что по этим нелюдям сразу видно, что они не адекватные, стоят на учёте в полиции и в наркоотделе. Очень много вопросов в этом деле. Итог пока один — люди на свободе. И никто из перечисленных инстанций не отреагировал», — подытожил один из жителей многоэтажки, где умер ребёнок.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили информацию о смерти младенца. Редакция ждёт официальный комментарий о произошедшем.