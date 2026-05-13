Маршрут турпоезда, курсирующего между Сириусом и столицей Абхазии, продлят до Сухумского аэропорта

Абхазия, Краснодарский край

  Поезд «Диоскурия» © Скриншот фото с сайта rzd.ru
Электропоезд «Диоскурия» начнет ходить до аэропорта в Сухуме

13 мая президент Абхазии Бадра Гунба сообщил ТАСС, что маршрут электропоезда «Диоскурия», курсирующего от Сириуса до столицы республики, продлят. Конечной точкой маршрута станет Сухумский аэропорт. По словам Гунбы, это создаст более удобные условия для туристов.

Также в дальнейшем «Диоскурия» будет ходить до города Очамчыра, расположенного в восточной части Абхазии.

«Думаю, что для людей, прибывающих с целью отдохнуть и инвестировать в Абхазию, восточная часть республики не менее интересна, чем более развитая западная», — подытожил Гунба.

Напомним, в апреле стало известно, что поезд «Диоскурия» продлят до станции Гума. Платформа также находится в столице Абхазии — возле сухумского Ботанического сада.

Электропоезд «Диоскурия» был запущен 1 мая 2025 года. Он курсирует ежедневно из Сириуса в Сухум, делая остановки в Гагре и Новом Афоне. Название поезда связано с древним городом Диоскурией, который основали древние греки на Черноморском побережье Кавказа на месте современного Сухума.

Как писали Юга.ру, в апреле в аэропорту Сухума открыли новый терминал.

