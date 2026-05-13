БПЛА атаковали Темрюкский район. Пострадали два человека, горит предприятие

Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района

13 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что БПЛА атаковали Темрюкский район. Обломки обнаружили по нескольким адресам в станице Тамань. Пострадал один человек, ему на месте оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

По одному из адресов обломки беспилотника упали рядом с частным домом, в здании выбило стекла. По второму — на летнюю кухню. Там повреждено остекление и двери.