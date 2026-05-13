БПЛА атаковали Темрюкский район. Пострадали два человека, горит предприятие
Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района
13 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что БПЛА атаковали Темрюкский район. Обломки обнаружили по нескольким адресам в станице Тамань. Пострадал один человек, ему на месте оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
По одному из адресов обломки беспилотника упали рядом с частным домом, в здании выбило стекла. По второму — на летнюю кухню. Там повреждено остекление и двери.
Читайте также:
Кроме того, обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна. Пострадал один человек, ему оказали необходимую помощь.
В результате ЧП произошло возгорание оборудования. В тушении пожара задействованы 96 человек и 29 единиц техники.
На местах работают оперативные и специальные службы.
Как писали Юга.ру, власти Туапсе опубликовали список убежищ спустя три недели после начала атак БПЛА.