БПЛА атаковали Темрюкский район. Пострадали два человека, горит предприятие

Краснодарский край

  © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района

13 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что БПЛА атаковали Темрюкский район. Обломки обнаружили по нескольким адресам в станице Тамань. Пострадал один человек, ему на месте оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

По одному из адресов обломки беспилотника упали рядом с частным домом, в здании выбило стекла. По второму — на летнюю кухню. Там повреждено остекление и двери.

Кроме того, обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна. Пострадал один человек, ему оказали необходимую помощь.

В результате ЧП произошло возгорание оборудования. В тушении пожара задействованы 96 человек и 29 единиц техники. 

На местах работают оперативные и специальные службы.

Как писали Юга.ру, власти Туапсе опубликовали список убежищ спустя три недели после начала атак БПЛА.

