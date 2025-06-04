Кремль подтвердил взрыв у Крымского моста. Движение по нему перекрывали на несколько часов

Предыстория. 3 июня Крымский мост перекрыли для автомобилей и поездов с 6 до 9 часов. В 15:23 в телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация» появилось сообщение, что движение по переправе вновь остановлено. Автомобили смогли продолжить путь только спустя два часа.



«Лента» писала, что движение на Крымском мосту остановили после сообщений о попытке атаки. Официальных комментариев не было. При этом активность у берегов Крыма косвенно подтвердили в Министерстве информации республики.

4 июня «Интерфакс» сообщил, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о взрыве на Крымском мосту. В Кремле уточнили, что серьезных повреждений нет, эстакада продолжает работать.

О характере разрушений и пострадавших пресс-секретарь ничего не сказал.