Кремль подтвердил взрыв у Крымского моста. Движение по нему перекрывали на несколько часов

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал перекрытие Крымского моста

Предыстория. 3 июня Крымский мост перекрыли для автомобилей и поездов с 6 до 9 часов. В 15:23 в телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация» появилось сообщение, что движение по переправе вновь остановлено. Автомобили смогли продолжить путь только спустя два часа.

«Лента» писала, что движение на Крымском мосту остановили после сообщений о попытке атаки. Официальных комментариев не было. При этом активность у берегов Крыма косвенно подтвердили в Министерстве информации республики.

4 июня «Интерфакс» сообщил, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о взрыве на Крымском мосту. В Кремле уточнили, что серьезных повреждений нет, эстакада продолжает работать. 

О характере разрушений и пострадавших пресс-секретарь ничего не сказал.

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Напомним, ночью 17 июля 2023 года на Крымском мосту произошел взрыв. Погибли несколько человек. В Национальной антитеррористической комиссии РФ заявили, что путепровод атаковали двумя надводными беспилотниками. 

Как писали Юга.ру, на трассе А-289 Краснодар — Керчь, которая в апреле стала платной, начали ловить автомобили без номеров.

Взрыв Крым Крымский мост Происшествия

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Кремль подтвердил взрыв у Крымского моста. Движение по нему перекрывали на несколько часов
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