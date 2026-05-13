Суд изъял у экс-министра Карачаево-Черкесии активы на десятки миллионов рублей

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
У бывшего чиновника КЧР Дмитрия Бугаева изъяли 22 объекта недвижимости, три машины и активы на 64,6 млн рублей

12 мая объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесии сообщила, что у бывшего министра имущественных и земельных отношений республики Дмитрия Бугаева изъяли имущество. Под конфискацию попали активы общей стоимостью около 65 млн рублей, записанные на самого чиновника, его родственников и бизнесменов.

По данным пресс-службы, в доход государства обратили 22 объекта недвижимости, три автомобиля и 64,6 млн рублей (сумма проданного или отчужденного имущества).

Имущество на 52 тома:

Проверка установила, что эти активы приобретались с 2015 по 2025 год, когда Бугаев занимал высокие посты в правительстве региона. Доказать законность происхождения средств экс-чиновник не смог.

Отметим, что ранее прокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества Бугаева еще на 310 млн рублей. Речь идет еще о 40 объектах недвижимости в Москве, КЧР и на Кубани, а также о шести иномарках.

Напомним, сам Дмитрий Бугаев находится под арестом. Его подозревают в организации фиктивного аукциона, ущерб от которого превысил 16,7 млн рублей.

Как писали Юга.ру, суд изъял коррупционные активы в Архызе стоимостью 1,1 млрд рублей.

«Не дайте политтехнологам засушить вашу любовь к родине»
Тихая радость среди глушилок
Прощай, золото?
