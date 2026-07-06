В Краснодаре пройдет лекция о творчестве рок-группы Yes
Краснодарский меломан расскажет о творческом пути представителей классического британского арт/прогрессив-рока (12+)
Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов анонсировал на 8 июля встречу из серии «Музыкальные истории». Спикер расскажет о творческом пути британской прогрессив-рок-группы Yes.
Программа:
- рассказ о коллективе;
- прослушивание на оригинальном винтажном виниле альбома The Yes Album 1971 года и сборника раннего материала Yesterdays;
- разбор музыкальных композиций и текстов;
- интерактивный анализ.
Группа Yes родилась в Лондоне в 1968 году и за почти 60-летнюю историю сменила больше 20 музыкантов. При этом коллектив всегда сохранял сво уникальное лицо. Их узнают по фирменным приметам: фальцет Джона Андерсона, басовые партии Криса Сквайра, сложная гитарная игра Стива Хау и многослойные клавишные Рика Уэйкмана.
Музыкальные критики определяют их стиль как сплав симфонического и арт-рока с элементами поп-рока и даже психоделики. Группа известна длительными композициями, которые могли занимать целую сторону виниловой пластинки.
Лекция состоится 8 июля. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8 июля посмотрят и обсудят с критиком «Короткий фильм об убийстве» 1988 года режиссера Кшиштофа Кесьлевского.