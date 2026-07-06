В Краснодаре пройдет лекция о творчестве рок-группы Yes

Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов анонсировал на 8 июля встречу из серии «Музыкальные истории». Спикер расскажет о творческом пути британской прогрессив-рок-группы Yes.

Группа Yes родилась в Лондоне в 1968 году и за почти 60-летнюю историю сменила больше 20 музыкантов. При этом коллектив всегда сохранял сво уникальное лицо. Их узнают по фирменным приметам: фальцет Джона Андерсона, басовые партии Криса Сквайра, сложная гитарная игра Стива Хау и многослойные клавишные Рика Уэйкмана.

Музыкальные критики определяют их стиль как сплав симфонического и арт-рока с элементами поп-рока и даже психоделики. Группа известна длительными композициями, которые могли занимать целую сторону виниловой пластинки.

Лекция состоится 8 июля. Подробности можно уточнить у организаторов.