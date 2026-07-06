В Краснодаре пройдет лекция о творчестве рок-группы Yes

Краснодарский край

Распечатать

  • Yes в 1977 году. Слева направо: Стив Хау, Алан Уайт, Джон Андерсон, Крис Сквайр, Рик Уэйкман © Фото Rick Dikeman
    Yes в 1977 году. Слева направо: Стив Хау, Алан Уайт, Джон Андерсон, Крис Сквайр, Рик Уэйкман © Фото Rick Dikeman

Краснодарский меломан расскажет о творческом пути представителей классического британского арт/прогрессив-рока (12+)

Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов анонсировал на 8 июля встречу из серии «Музыкальные истории». Спикер расскажет о творческом пути британской прогрессив-рок-группы Yes.

Программа:

  • рассказ о коллективе;
  • прослушивание на оригинальном винтажном виниле альбома The Yes Album 1971 года и сборника раннего материала Yesterdays;
  • разбор музыкальных композиций и текстов;
  • интерактивный анализ.

Читайте также:

Группа Yes родилась в Лондоне в 1968 году и за почти 60-летнюю историю сменила больше 20 музыкантов. При этом коллектив всегда сохранял сво уникальное лицо. Их узнают по фирменным приметам: фальцет Джона Андерсона, басовые партии Криса Сквайра, сложная гитарная игра Стива Хау и многослойные клавишные Рика Уэйкмана.

Музыкальные критики определяют их стиль как сплав симфонического и арт-рока с элементами поп-рока и даже психоделики. Группа известна длительными композициями, которые могли занимать целую сторону виниловой пластинки.

Лекция состоится 8 июля. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8 июля посмотрят и обсудят с критиком «Короткий фильм об убийстве» 1988 года режиссера Кшиштофа Кесьлевского.

Афиша Краснодар Лекции Музыка Развлечения События

Новости

В Краснодаре пройдет лекция о творчестве рок-группы Yes
Отпуск по топливным картам: что происходит с бензином на курортах Краснодарского края 6 июля?
«Вышло неэффективно». Дагестанский чиновник призвал признать провал блокировок соцсетей
От постановки на учет до родов. В Северной Осетии будущих мам будут сопровождать персональные кураторы
Губернатор Ростовской области назвал здания исторического центра «развалюхами». Его раскритиковал местный краевед
Нет бензина — нет пробок. Госавтоинспекция Краснодара заявила об отсутствии заторов на дорогах

Лента новостей

Без животных и со спецэффектами
2 июля, 17:22
Без животных и со спецэффектами
Репортаж из «Сочи Парка», где до конца лета показывают впечатляющее шоу постановщиков Цирка Никулина
Топливный кризис в России набирает обороты
Сегодня, 17:55
Топливный кризис в России набирает обороты
Цены на бензин растут, очереди на АЗС не уменьшаются, а власти просят граждан экономить
В Сочи после удара молнии загорелись кафе
Вчера, 14:14
В Сочи после удара молнии загорелись кафе

Реклама на сайте