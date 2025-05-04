«Пора покупать противогазы». Жители Анапы пожаловались на сильный запах нефтепродуктов

Жители разных районов Анапы 4 мая сообщают о запахе газа. Власти пока не реагировали на жалобы

4 мая телеграм-канал «Анапское Черноморье» сообщил, что жители Анапы жалуются на сильный запах газа.

В комментариях люди сообщили, что чувствуют его в разных районах города: на Пионерском проспекте, улице Гребенской возле школы № 4, Горгипии, на центральных улицах и Высоком берегу.

О запахе нефтепродуктов также сообщил телеграм-канал «Макс Анапский». Собрали несколько комментариев жителей:

«Пришла пора покупать противогазы и ОЗК (общевойсковой защитный комплект) всем жителям и отдыхающим».

«Я на работе, но даже в закрытом помещении чувствую».

«Район 5-й школы, даже окна не откроешь из-за запаха, во дворе дышать тяжело».



«Очень сильно, даже на высоком этаже в Горгиппии воняет, никогда так не было»

«Роспотребнадзор сказал, что воздух чистый в Анапе! Дышите! А почему-то пляжи в Новороссийске не закрыты, пробы воды в порту брали, а воздух как?»