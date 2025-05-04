«Пора покупать противогазы». Жители Анапы пожаловались на сильный запах нефтепродуктов
Жители разных районов Анапы 4 мая сообщают о запахе газа. Власти пока не реагировали на жалобы
4 мая телеграм-канал «Анапское Черноморье» сообщил, что жители Анапы жалуются на сильный запах газа.
В комментариях люди сообщили, что чувствуют его в разных районах города: на Пионерском проспекте, улице Гребенской возле школы № 4, Горгипии, на центральных улицах и Высоком берегу.
О запахе нефтепродуктов также сообщил телеграм-канал «Макс Анапский». Собрали несколько комментариев жителей:
«Пришла пора покупать противогазы и ОЗК (общевойсковой защитный комплект) всем жителям и отдыхающим».
«Я на работе, но даже в закрытом помещении чувствую».
«Район 5-й школы, даже окна не откроешь из-за запаха, во дворе дышать тяжело».
«Очень сильно, даже на высоком этаже в Горгиппии воняет, никогда так не было»
«Роспотребнадзор сказал, что воздух чистый в Анапе! Дышите! А почему-то пляжи в Новороссийске не закрыты, пробы воды в порту брали, а воздух как?»
Жители Анапы, Геленджика и Новороссийска пожаловались на запах нефтепродуктов:
В телеграм-канале предположили, что это снова может быть связано с перевалкой нефтепродуктов под Новороссийском. Однако власти Анапы пока не реагировали на жалобы жителей и не объяснили, почему в городе пахнет газом.
Напомним, что подобное происходило и в начале марта. На неприятный запах жаловались также в Геленджике. Местные власти тогда сообщали, что источником стали танкеры, стоящие на рейде возле Новороссийска.
Как писали Юга.ру, по мнению властей, рыба из Черного моря безопасна несмотря на разлив мазута. Мнения экологов разделились.