В Анапе снова запах газа и нефтепродуктов. Власти объяснили, что он доносится от танкеров, стоящих на рейде в Новороссийске

5 июня телеграм-канал «Анапское Черноморье» сообщил, что в жители разных районов города снова пожаловались на едкий запах газа и нефтепродуктов.

В комментариях люди сообщили, что чувствуют его на центральных улицах, в Сукко, Супсехе, Верхнем Джемете. О запахе также сообщают жители Геленджика. Это происходит не первый раз, но сегодня людям было особенно тяжело дышать.

Под постом появилось и сообщение от «МЦУ Анапа», в котором говорится, что запах исходит из резервуаров танкеров, которые стоят на рейде в море около Новороссийска. Так происходит при низком атмосферном давлении и южном или юго-восточном ветре.

«На танкерах в резервуарах скапливаются газы. При нефтепогрузке осуществляется выброс этих газов в атмосферу. При сохранении указанных погодных условий и одновременном проведении работ (раскачка нефтепродуктов) на базе Южной Озереевки (под Новороссийском) в Анапу доносится запах, который будет носить систематический характер. При изменении ветра запах исчезает», — пишет МЦУ.