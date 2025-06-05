В Анапе снова запах газа и нефтепродуктов. Власти объяснили, что он доносится от танкеров, стоящих на рейде в Новороссийске

Краснодарский край

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  • Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой
    Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой

Жители Анапы хотят пожаловаться в Роспотребнадзор из-за частого запаха нефтепродуктов

5 июня телеграм-канал «Анапское Черноморье» сообщил, что в жители разных районов города снова пожаловались на едкий запах газа и нефтепродуктов. 

В комментариях люди сообщили, что чувствуют его на центральных улицах, в Сукко, Супсехе, Верхнем Джемете. О запахе также сообщают жители Геленджика. Это происходит не первый раз, но сегодня людям было особенно тяжело дышать.

Под постом появилось и сообщение от «МЦУ Анапа», в котором говорится, что запах исходит из резервуаров танкеров, которые стоят на рейде в море около Новороссийска. Так происходит при низком атмосферном давлении и южном или юго-восточном ветре.

«На танкерах в резервуарах скапливаются газы. При нефтепогрузке осуществляется выброс этих газов в атмосферу. При сохранении указанных погодных условий и одновременном проведении работ (раскачка нефтепродуктов) на базе Южной Озереевки (под Новороссийском) в Анапу доносится запах, который будет носить систематический характер. При изменении ветра запах исчезает», — пишет МЦУ.

Жители Анапы взяли пробы морской воды на двух пляжах:

Телеграм-канал «Анапское Черноморье» также сообщил, что жители намерены жаловаться в Роспотребнадзор. Это можно сделать через «Госуслуги».

«Как отметила недавно глава ведомства Анна Попова, специалисты Роспотребнадзора очень плотно мониторят пляжи Анапы и Темрюкского района на наличие нефтепродуктов и в песке, и в воде. Мы уверены, что также серьезно они отреагируют на систематическое ухудшение состояния воздуха, связанного с погрузкой нефтепродуктов», — говорится в посте.

Как писали Юга.ру, мэрия Анапы назвала замазученные пляжи опасной зоной и закрыла к ним доступ.

Анапа Нефть Новороссийск Роспотребнадзор Экология

Новости

В Анапе снова запах газа и нефтепродуктов. Власти объяснили, что он доносится от танкеров, стоящих на рейде в Новороссийске
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