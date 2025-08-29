В Москве и Краснодаре все школьные и родительские чаты переведут в Max

Ранее Минпросвещения заявляло, что не будет насильно переводить коммуникацию в мессенджер Max

29 августа на пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила «РИА Новости», что с 1 сентября все школьные и родительские чаты столицы планируют перевести в мессенджер Max. Она сослалась на закон о создании в РФ национального мессенджера, подписанный в июне. Он предполагает возможность интеграции мессенджера с информационными системами в сфере образования.

28 августа власти Краснодара на брифинге подтвердили перевод родительских и школьных чатов в Мax. В него также будет интегрирован «Сферум».

Жительница Краснодара рассказала журналистам Юга.ру, что в их школе родительские чаты пока не перевели в мессенджер, но планируют сделать это в ближайшее время. Она отметила, что несколько лет назад всю школьную коммуникацию хотели направить во «ВКонтакте», но безуспешно.

Ранее, 27 августа, министр просвещения Сергей Кравцов заявил в интервью «Вестям», что ведомство не будет насильно переводить учителей в Мax. При этом он отметил, что российская система образования «максимально быстро перейдет на нацмессенджер».

Отметим, что с конца августа госучреждения Краснодара стали переводить рабочие чаты в Max.



Напомним, с 1 сентября производителям смартфонов и планшетов нужно предустанавливать платформу Max. Речь идет о гаджетах на Android, iOS и HarmonyOS. Распоряжение уже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

При этом ФСБ раскритиковала мессенджер из-за риска утечек персональных данных.