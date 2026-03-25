В России на блокировки интернета потратят еще 14,9 млрд рублей

К 2030 году в России планируют в 2,5 раза увеличить мощность системы, которая блокирует различные интернет-ресурсы

25 марта издание «Ъ» со ссылкой на паспорт федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности» сообщило , что к 2030 году пропускная способность системы безопасности интернета в России (АСБИ) увеличится в 2,5 раза — до 954 Тбит/с. Уже в 2026 году вся сетевая активность россиян будет обрабатываться этой системой. Ранее планировалось, что к 2030 году мощность составит 752,6 Тбит/с. Кроме того, бюджет проекта вырастет с 68,8 млрд до 83,7 млрд рублей. Основные средства пойдут на обновление АСБИ. Цель — обеспечить «сетевой суверенитет и информационную безопасность» к 2030 году. Минцифры не прокомментировало информацию, а Роскомнадзор пояснил, что система будет масштабироваться по мере роста трафика операторов связи.

АСБИ состоит из оборудования, предназначенного для блокировки ресурсов и защиты от DDoS-атак, которое работает по технологии DPI (глубокий анализ трафика). Система фильтрует интернет-трафик, различая, например, трафик мессенджеров и заблокированных соцсетей.

Однако, по словам источника на телеком-рынке, эта система перегружена. Когда мощностей не хватает, трафик идет напрямую через так называемый режим bypass. Тогда заблокированные ресурсы становятся снова доступны. Причина — резкий рост новых фильтрационных правил. Для решения проблемы нужно увеличивать мощность системы и устанавливать дополнительные узлы.

Ранее Forbes сообщал о перегрузке ТСПУ, которые не справляются с блокировками. Производители ПО для этих технических средств, такие как «РДП.ру» и «Сигналтек», отказались комментировать ситуацию «Ъ», а в «Цитадели» не ответили на запрос.

Эксперты считают, что увеличение пропускной способности до 954 Тбит/с нужно для адаптации системы к растущему трафику и более сложным методам обхода блокировок. Анатолий Песковский из «Информзащиты» отметил, что ТСПУ должны быть готовы к новым VPN-инструментам обхода. Также замгендиректора Servicepipe Даниил Щербаков заявил изданию, что увеличение пропускной способности повысит общую защищенность интернета. По словам Дмитрия Ткачева из Curator, важно, как будет устроена сама система и как она будет управлять интернетом.