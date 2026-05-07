На пятничные проповеди, лекции в школах, форумы о традиционных ценностях и подготовку паломников к хаджу регионы СКФО потратят почти 22 млн рублей бюджетных средств

6 мая издание «Ведомости» обратило внимание на серию крупных государственных закупок, которые власти четырех республик Северного Кавказа — Чечни, Ингушетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии — опубликовали с начала 2026 года. Тематика мероприятий варьируется от конференции «Разговоры о Родине» до дискуссий о роли религии в современном мире. Совокупно регионы намерены потратить на «духовно-нравственное воспитание» почти 22 млн рублей.

Самая крупная закупка размещена в Ингушетии — 17,5 млн рублей. Заказчик — министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики — рассчитывает оплатить выездные лекции духовенства в школах, вузах и колледжах, еженедельные пятничные проповеди в мечетях о «межнациональной и межконфессиональной толерантности», а также подготовку и инструктаж паломников, отправляющихся в хадж к святым местам Мекки.

Кабардино-Балкария потратит 1,5 млн рублей на республиканский форум «Сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей» в Нальчике с участием около 700 человек — экспертов, депутатов, старейшин родов, преподавателей и религиозных деятелей. Дагестан выделил 2 млн на не менее чем пять дискуссионных площадок «Религия и современный мир»: их планируют провести до 30 ноября 2026 года и охватить не менее 1600 участников. Чеченский государственный педагогический университет уже потратил 895 тыс. рублей на конференцию «Разговоры о Родине», прошедшую 22 апреля.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты объясняют активность регионов СКФО желанием «насытить общероссийское понимание идеалов южной, исламской составляющей». Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов указывает на стремление субъектов «продемонстрировать свою активность» в этой повестке. Политолог Александр Немцев обращает внимание на сохранение в регионе консервативного общественного уклада. Кризисная группа «Марем», помогающая женщинам на Северном Кавказе, ранее критиковала региональные власти за акцент на «традициях» вместо борьбы с домашним насилием.

Курс на «традиционные ценности» был оформлен указом президента Владимира Путина в ноябре 2022 года и закреплен в стратегии национальной безопасности.