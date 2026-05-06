«Фейковая демократия». В Ставрополье директор школы просил у детей коды от «Госуслуг» для голосования за благоустройство

В одной из школ Ставропольского края директор просил третьеклассников показать коды от аккаунтов на «Госуслугах». Так он собирал голоса за благоустройство территории

5 мая глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что директор школы № 26 поселка Ясная Поляна в Ставропольском крае просил детей назвать коды от «Госуслуг».

По словам мамы одной из учениц третьего класса, директор школы пришел к ученикам во время перемены и спросил, кто из них помнит свой номер телефона наизусть. Те, кто ответил положительно, подходили к руководителю организации и диктовали номер. Позже детям на телефон приходили коды подтверждения от учетных записей на «Госуслугах», которые директор просил показать.

При этом мама школьницы заявила, что у некоторых детей даже нет аккаунта на сервисе, а письменное или устное разрешение родителей на использование телефонов учеников и обработку их персональных данных директор не запрашивал. Также он не объяснил школьникам, для чего они называют коды.

Позднее выяснилось, что так дети голосовали за благоустройство территории. Также классный руководитель заявила родителям, что директор «голосовал через свой аккаунт, просто детям приходили коды», однако это технически невозможно. Родители потребовали проверить его действия на законность.

«Родители школьников из разных регионов должны быть в курсе, что аналогичный абсурд с голосованиями происходит и в других школах. Вообще нам на каждом шагу говорят, что код от «Госуслуг» просят только мошенники. Но как быть в этом случае? Хорошо, конечно, что хотя бы не доверенность на продажу квартиры оформил», — написала Екатерина Мизулина.