Студенты колледжей и вузов будут мониторить соцсети, мессенджеры и видеохостинги, а публикации о нападениях на школы предлагают ограничивать

4 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на 2026–2030 годы. Документ включает 41 мероприятие и разработан при участии более 70 регионов и 18 федеральных ведомств.

Одним из ключевых направлений стала активизация «кибердружин» и «медиапатрулей» — добровольческих объединений студентов колледжей и вузов, которые будут изучать социальные сети, мессенджеры и видеохостинги на предмет деструктивного контента. Региональные органы управления образованием обязаны ежегодно проводить профилактические мероприятия на базе образовательных организаций и отчитываться перед Минпросвещения и Минобрнауки. Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов предложил утвердить для участников «кибердружин» и «медиапатрулей» льготы — дополнительные баллы к ЕГЭ, бесплатное проживание в общежитиях, питание и путевки.

Помимо активизации «кибердружин», план предусматривает ряд других мер: проведение профилактических бесед со школьниками об уголовной и административной ответственности за экстремизм и терроризм, формирование единой базы рекомендаций по профилактике негативных социальных явлений, а также сопровождение психологами и педагогами детей, подверженных вовлечению в деструктивное поведение.

Отдельный блок касается информационного пространства. Минпросвещения, МВД, Росгвардия, Роскомнадзор и региональные власти должны проработать механизм ограничения распространения в СМИ и популярных сообществах в соцсетях материалов со сценами насилия и жестокости с участием несовершеннолетних, в том числе публикаций о вооруженных нападениях на учебные заведения.

В 2026 году в России также планируют развернуть сеть региональных, местных и первичных отделений «Движения первых» для профилактической работы с детьми, включая тех, кто состоит на профилактическом учете. Отдельный пункт предусматривает вовлечение детей из воссоединенных регионов в проекты движения.