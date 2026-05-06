Кибердружины и медиапатрули. Правительство утвердило план защиты детей от опасного контента до 2030 года
Студенты колледжей и вузов будут мониторить соцсети, мессенджеры и видеохостинги, а публикации о нападениях на школы предлагают ограничивать
4 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на 2026–2030 годы. Документ включает 41 мероприятие и разработан при участии более 70 регионов и 18 федеральных ведомств.
Одним из ключевых направлений стала активизация «кибердружин» и «медиапатрулей» — добровольческих объединений студентов колледжей и вузов, которые будут изучать социальные сети, мессенджеры и видеохостинги на предмет деструктивного контента. Региональные органы управления образованием обязаны ежегодно проводить профилактические мероприятия на базе образовательных организаций и отчитываться перед Минпросвещения и Минобрнауки. Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов предложил утвердить для участников «кибердружин» и «медиапатрулей» льготы — дополнительные баллы к ЕГЭ, бесплатное проживание в общежитиях, питание и путевки.
Помимо активизации «кибердружин», план предусматривает ряд других мер: проведение профилактических бесед со школьниками об уголовной и административной ответственности за экстремизм и терроризм, формирование единой базы рекомендаций по профилактике негативных социальных явлений, а также сопровождение психологами и педагогами детей, подверженных вовлечению в деструктивное поведение.
Отдельный блок касается информационного пространства. Минпросвещения, МВД, Росгвардия, Роскомнадзор и региональные власти должны проработать механизм ограничения распространения в СМИ и популярных сообществах в соцсетях материалов со сценами насилия и жестокости с участием несовершеннолетних, в том числе публикаций о вооруженных нападениях на учебные заведения.
В 2026 году в России также планируют развернуть сеть региональных, местных и первичных отделений «Движения первых» для профилактической работы с детьми, включая тех, кто состоит на профилактическом учете. Отдельный пункт предусматривает вовлечение детей из воссоединенных регионов в проекты движения.
Напомним, что сама идея кибердружин для России не нова и имеет казачий след. Еще в 2016 году Лига безопасного интернета и Первый казачий университет (МГУТУ имени Разумовского) подписали соглашение о создании «казачьих кибердружин» для борьбы с запрещенным контентом в Рунете. Движение «Кибердружина» действовало в 36 регионах страны и занималось мониторингом соцсетей на предмет экстремистского и противоправного контента. В 2017 году в Москве была создана межрегиональная «Ассоциация казачьих молодежных кибердружин», получившая благословение Русской православной церкви на борьбу с опасным контентом.
На Кубани тема казачьего участия в цифровом контроле порой приобретала курьезные очертания. В мае 2018 года сатирическое издание «Панорама» опубликовало фейковую новость о том, что кубанские казаки якобы получат право досматривать смартфоны граждан на наличие Telegram и VPN. Шутка мгновенно разлетелась по соцсетям и была воспринята всерьез — Кубанскому казачьему войску пришлось официально опровергать информацию, назвав ее «вымыслом и клеветой, дискредитирующей казаков Кубани».
