Главред Russia Today Маргарита Симоньян станет почетным гражданином Краснодара

12 декабря депутат Александр Сафронов сообщил, что 18 декабря краснодарская дума решит присудить главреду Russia Today Маргарите Симоньян звания «Почетный гражданин Краснодара». Званием хотят отметить ее многолетний труд и выдающиеся заслуги перед кубанской столицей.

Соответствующее предложение направил краевой телеканал «Кубань 24». Почетное звание Симоньян собираются вручить на праздновании освобождения города от немецких захватчиков в феврале 2026 года.

Краснодарские депутаты решили наградить сестру Маргариты Симоньян орденом Дружбы:

Маргарита Симоньян — журналистка, главред государственного телеканала RT, информационных агентств «Россия сегодня» и Sputnik. Родилась в Краснодаре, окончила школу телевизионного мастерства Владимира Познера и факультет журналистики КубГУ.

В 2000-2001 годах работала ведущим редактором программ ТРК «Краснодар», в 2001-2002-х — собственным корреспондентом ВГТРК в Ростове-на-Дону. Находится под санкциями 27 стран ЕС, США, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Как писали Юга.ру, главред RT Маргарита Симоньян раскритиковала законопроект вводящий административные штрафы за поиск в интернете «экстремистских» материалов.

