Рост терроризма, экстремизма и коррупции. Бастрыкин подвел итоги работы следователей ЮФО на совещании в Краснодаре
Глава Следственного комитета отметил снижение преступности на четверть, но указал и на проблемы в южных регионах
5 мая пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что председатель ведомства Александр Бастрыкин провел в Краснодаре оперативное совещание с руководителями следственных подразделений Южного федерального округа. На мероприятии подвели итоги работы за первый квартал 2026 года.
В совещании участвовали заместители председателя ведомства Эдуард Кабурнеев и Сергей Горяйнов, руководитель управления общественно-политической работы Сергей Петров, а также руководители региональных следственных управлений.
Оценивая криминогенную обстановку в регионах ЮФО, Бастрыкин указал на ряд положительных тенденций: число зарегистрированных преступлений — 38,5 тысячи — сократилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем глава СКР обратил внимание и на серьезные проблемы: в округе зафиксирован рост преступлений террористического характера, экстремистских посягательств, фактов коррупции, правонарушений в сфере ЖКХ, а также случаев обмана дольщиков. Кроме того, в ряде подразделений выявлены недостатки, связанные со снижением оперативности расследования.
Бастрыкин поручил повысить качество предварительного следствия: тщательнее планировать следственные действия, проведение судебных экспертиз, применять современные достижения в области криминалистики. Отдельно руководителям на местах поручено усилить профилактику радикальных проявлений, особенно среди молодежи. По итогам совещания глава СКР дал поручения по расследованию конкретных уголовных дел, находящихся в производстве следственных органов ЮФО.
Напомним, что председатель СКР регулярно проводит подобные совещания на юге России. В августе 2025 года аналогичное мероприятие прошло в Сочи, где обсуждались итоги первого полугодия. Тогда Бастрыкин также констатировал рост организованной преступности и экстремизма в ЮФО.
