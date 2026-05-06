Глава Следственного комитета отметил снижение преступности на четверть, но указал и на проблемы в южных регионах

5 мая пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что председатель ведомства Александр Бастрыкин провел в Краснодаре оперативное совещание с руководителями следственных подразделений Южного федерального округа. На мероприятии подвели итоги работы за первый квартал 2026 года.

В совещании участвовали заместители председателя ведомства Эдуард Кабурнеев и Сергей Горяйнов, руководитель управления общественно-политической работы Сергей Петров, а также руководители региональных следственных управлений.

Оценивая криминогенную обстановку в регионах ЮФО, Бастрыкин указал на ряд положительных тенденций: число зарегистрированных преступлений — 38,5 тысячи — сократилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем глава СКР обратил внимание и на серьезные проблемы: в округе зафиксирован рост преступлений террористического характера, экстремистских посягательств, фактов коррупции, правонарушений в сфере ЖКХ, а также случаев обмана дольщиков. Кроме того, в ряде подразделений выявлены недостатки, связанные со снижением оперативности расследования.

Бастрыкин поручил повысить качество предварительного следствия: тщательнее планировать следственные действия, проведение судебных экспертиз, применять современные достижения в области криминалистики. Отдельно руководителям на местах поручено усилить профилактику радикальных проявлений, особенно среди молодежи. По итогам совещания глава СКР дал поручения по расследованию конкретных уголовных дел, находящихся в производстве следственных органов ЮФО.