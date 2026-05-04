Более 50% россиян хотят возвращения ушедших зарубежных брендов

56% россиян хотят возвращения западных брендов в страну. Больше всего жители ждут зарубежные автомобили, кино и музыку

4 мая «Ведомости» сообщили, что 56% россиян ждут возвращения западных компаний хотя бы в одной сфере. Такие данные указаны в исследовании компании «Группа 7/89».

Больше всего россияне ждут возвращения производителей автомобилей — 41% респондентов. По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, это связано с тем, что стоимость зарубежных машин выросла, а зарплаты населения — нет. Также влияют логистические трудности, сложности параллельного импорта и утильсбор.

Также 28% опрошенных хотят снова увидеть зарубежных производителей кино, музыки и компьютерных игр, 27% — программного обеспечения, 25% — мебели, 23% — продуктов питания и напитков, 22% — косметики.

При этом больше всего возвращения ушедших брендов ждут молодые россияне от 18 до 29 лет — 84%. По словам директора Фонда социальных исследований Владимира Звоновского, молодежь менее лояльна к уходу брендов.