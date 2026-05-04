Более 50% россиян хотят возвращения ушедших зарубежных брендов

    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

56% россиян хотят возвращения западных брендов в страну. Больше всего жители ждут зарубежные автомобили, кино и музыку

4 мая «Ведомости» сообщили, что 56% россиян ждут возвращения западных компаний хотя бы в одной сфере. Такие данные указаны в исследовании компании «Группа 7/89».

Больше всего россияне ждут возвращения производителей автомобилей — 41% респондентов. По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, это связано с тем, что стоимость зарубежных машин выросла, а зарплаты населения — нет. Также влияют логистические трудности, сложности параллельного импорта и утильсбор.

Также 28% опрошенных хотят снова увидеть зарубежных производителей кино, музыки и компьютерных игр, 27% — программного обеспечения, 25% — мебели, 23% — продуктов питания и напитков, 22% — косметики.

При этом больше всего возвращения ушедших брендов ждут молодые россияне от 18 до 29 лет — 84%. По словам директора Фонда социальных исследований Владимира Звоновского, молодежь менее лояльна к уходу брендов.

Кроме того, на положительный ответ влияет место жительства респондента: чем крупнее город, тем чаще его жители хотят снова видеть на российском рынке зарубежные бренды. Например, в Москве этого ждут 66%, а в городах с населением менее 100 тыс. человек — только 49%.

По словам Александра Сафонова, уход зарубежных брендов в первую очередь повлиял на людей с достаточно высоким уровнем дохода. При этом семьи, которые и ранее пользовались «наиболее дешевыми видами изделий», разницы не заметили.

Отметим, что опрос проводили среди 2042 россиян в феврале и марте 2026 года. Одна часть респондентов прошла телефонный опрос, другая — онлайн-исследование.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2025 года одежду ушедших из России брендов Zara, Stradivarius и Bershka начали продавать в Краснодаре.

Международные отношения общество Опросы Санкции Статистика Торговля

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
